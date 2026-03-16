民族传统与现代生活的交汇——文化学者解读纳乌鲁兹

这一天，让我们有机会重新审视民族文化在社会中的地位，并探寻传统与现代生活的连接点。

民族文化代码——传统

文化学家埃塞丽·尼卡姆别阔娃表示，传统习俗是保留民族历史记忆、塑造社会精神统一性的核心价值之一。

—保护哈萨克民族传统，首先是保障国家自由的基石。当前，学者们频繁探讨后殖民话语与意识去殖民化的问题。阿克谢列吾·赛德穆别克曾指出，哈萨克文化在三个维度上发展：语言艺术、乐器艺术和手工艺术。从出生到离世，人一生中始终贯穿着传统习俗，而这些习俗通过口头文学代代相传，-她说道。

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她认为，民族价值观与人民的历史形成过程息息相关。

—众所周知，任何民族的形成都经历漫长的历史阶段，这是一个持续演进的过程。尤其是像我们这样，在经历数世纪殖民压迫之后，民族认同始终面临风险。正因如此，民族的精神财富——母语、传统、风俗——具有强大的凝聚力，-尼卡姆别阔娃说。

民族性格与文化记忆

尼卡姆别阔娃强调，民族代码的核心在于语言与文化记忆。

—失去文化记忆的民族，其生存难以长久。文化代码的基础在于母语。通过语言，人的本质得以彰显。语言是精神的载体，也是赋予生活意义的工具。母语的力量不仅能够团结人民，还能塑造文明社会，-她说。

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据她分析，民族性格与教育通过日常生活中的传统得以形成。

—民族性格始于民族教育。日常问候、餐桌礼仪、祈福仪式、生活中遵循的各类禁忌，所有这些都在塑造民族性格。随后，是形成人格所需的道德教育，如不损人利己、诚实守信、不偷盗等，-她表示。

青年与传统

尼卡姆别阔娃认为，当代青年对民族文化表现出浓厚兴趣，但理解传统内涵至关重要。

—现在的年轻人非常关注个人成长。青年对民族文化价值的兴趣，应从穿戴民族服饰、聆听母语音乐、使用民族生活用具，进一步上升到精神层面，-她说。

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年轻人对民族文化的理解与自由思维紧密相关。

—尊重传统有助于民族的延续。民族本质的呈现，不在于形式化地完成传统仪式，而在于全心接受其内在本质。国家的文化资本是思想自由的青年。我们应停止对青年进行枯燥的说教，而是要创造条件，让他们学会自由思考，对未来充满信心，-她说。

复兴：濒临失传的传统

民族志学者别肯·海拉特吾勒指出，在现代哈萨克社会中，一些曾经重要的传统正逐渐弱化。

—在哈萨克传统中，新媳妇进门后不直呼长辈名字，而是另起别名，并为小姑子和小叔子取名。直呼其名被视为失礼。而如今，年轻人开始直接改变称谓。这种尊重礼节的传统正在消失。它是维护家族团结与尊重的重要机制，因此应重新引入社会，-他说。

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据他分析，调节社会关系的另一个传统是“听从良言”的文化。

—哈萨克正在消失的传统之一是‘听从良言’。人应听从有理有据的意见。要做到“听从良言”，听者首先需要具备智慧与认知能力。这一传统消失的主要原因是语言认知能力的退化。人们对语言的理解逐渐减弱，-海拉特吾勒说。

此外，他指出，哈萨克社会曾拥有成熟的教育体系。

—关于子女教育，我们的祖辈有一套固定的概念系统：5岁前要像对待国王一样宠爱孩子，13岁前要像对待仆人一样教育他们劳动，之后将孩子视为平等伙伴。这套准则已经消失。此外，哈萨克人从不欺骗孩子。而如今，当孩子哭闹时，我们常说‘先回家，回去再给你买’，这是一种欺骗。通过这种方式，我们在教孩子撒谎，-他说。

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他认为，社会信任危机也影响了一些传统的弱化。

而文化学家尼卡姆别阔娃认为，社会的文化视角和教育水平同样会影响传统变迁。

—对于从远古流传下来的民族传统遭受转型，我感到十分痛心。这一切都是因无知和疏忽所致。当传统发生变异，其真实本质便会丧失，文化也随之倒退，-她说。

她认为，保存民族价值能够增强社会的精神统一。

—传统的回归是民族精神未死的标志。为了自由，我们的先贤历经无数苦难。因此，哈萨克民族需要精神统一。这意味着尊敬母语、视传统为神圣，并以诚实劳动谋生，-这位文化学者说。

【编译：阿遥】