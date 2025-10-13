哈萨克民族乐器在新疆艺术学院展出

该教育机构的教师们尤其敬重音乐学家万桐书，他为新疆少数民族语言歌曲的研究做出了贡献。20年前，联合国教科文组织将“维吾尔十二木卡姆”列入名录，将其视为维吾尔族的精神瑰宝，是一项民族音乐遗产。20世纪50年代，万桐书收集了“十二木卡姆”的资料，并录制了其旋律。这位研究者毕生致力于新疆艺术研究。

Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

如今，维吾尔木卡姆艺术已享誉世界。“十二木卡姆”是流传于民间的传统民间音乐流派，也是一部流传百年的民歌和艺术史诗。

据新疆艺术学院博物馆工作人员菲洛拉·法尔哈德介绍，这里展出了音乐家万桐书的作品，以及从新疆境内收藏的各种哈萨克、维吾尔、吉尔吉斯和塔吉克民族乐器。

- 我们接待过来自美国、英国、加拿大和印度尼西亚的游客，他们来这里参观各种乐器。这座五年前开放的博物馆，接待了大量前来参观珍贵文物的游客。乌鲁木齐是我们的歌舞文化中心。-她说。

Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

目前，博物馆收藏约150件乐器。其中大部分为木制，需要特殊保养。

- 我们收藏了大量哈萨克民族乐器。艺术学院的学生也正在努力学习更多关于这些乐器的知识。-博物馆工作人员说道。

Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

【编译：小穆】