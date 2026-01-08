巴拉耶娃解读新移民政策：外籍劳动力引进将严格对接行业需求

为落实国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的相关指示，政府副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃就政府于2025年12月通过的《2030年前移民政策构想》核心条款进行了详细解读。

巴拉耶娃指出，当代移民政策已成为社会、经济及全球变革的重要风向标。在此背景下，许多国家都在重新审视自身的移民方略。哈萨克斯坦也正在采取切实举措，对移民制度进行现代化升级，确保在公开透明的前提下，更好服务国家与公民的核心利益。

2025年12月，哈萨克斯坦政府批准《2030年前移民政策构想》。该文件在制定过程中综合考量了国民经济需求、公民利益及国家安全等多重因素。

—我们始终将哈萨克斯坦公民的利益放在首位。外籍劳动力只会被引入确实存在专业人才短缺的特定行业。移民政策导向将严格依据各地区和具体项目的实际需求进行定制，-巴拉耶娃强调。

与此同时，政府将工作重点放在维护“法律与秩序”原则之上。

—法律面前人人平等。任何违反移民法规的行为都将依法追责，这一要求同样适用于劳务移民本人及其雇主。我们将确保从入境到出境全过程处于安全监管之下。我们的目标是吸引尊重哈萨克斯坦法律和文化的高素质人才，-巴拉耶娃表示。

自2026年1月起，哈萨克斯坦将实施新的入境准则。包括外籍公民及哈萨克族裔在内的相关群体，均需通过前置筛选程序。审核内容包括国家语言（哈萨克语）能力测试、数字化问卷调查、主管机关背景审查以及个人面谈。

针对希望获得国家支持的血亲同胞，新政策设立了专项程序。为享受国家优惠政策和保障措施，申请者须依法办理“血亲同胞”身份，并前往劳动力短缺地区定居。相关地区包括阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州、西哈州、东哈州及北哈州。

—我们呼吁同胞遵循国家发展战略。纳入地区配额的血亲同胞在搬迁时需签署为期五年的合同。国家将为其提供搬迁补助、住房保障及就业支持。若相关家庭在未满五年的情况下迁往其他地区，则需按规定返还已获得的国家援助资金，-巴拉耶娃补充说。

此外，政策也提供了备选路径：不申领国家扶持、按普通程序申请永久居留权的同胞，可自行选择定居地区。

据巴拉耶娃介绍，新移民政策将分阶段推进实施，期间将广泛听取社会、企业界及地方政府的意见。数字化工具的应用也将有效遏制非法行为和伪造文件现象。

—移民事务必须合法、安全、可控。只有在这一前提下，才能真正符合国家和全体公民的利益，-巴拉耶娃最后总结道。

【编译：阿遥】