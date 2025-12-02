刚果民主共和国宣布第16轮埃博拉疫情结束

本轮疫情暴发于一个道路与通信基础设施薄弱的农村地区。在刚果（金）卫生部与世界卫生组织及其合作伙伴的协同支持下，该国迅速启动应急响应，有效遏制了病毒传播。疫情期间，共报告64例感染病例（其中53例确诊，11例疑似），45人死亡。

快速响应与创新协作

为支持抗疫，世卫组织累计部署112名专家及一线响应人员，协助当地卫生部门迅速扩大并提升应对能力，并向疫区运送超过150吨医疗物资与设备，全力保障医护人员与社区居民的安全。

世卫组织非洲区域主任贾纳比表示，在三个月内控制并终结本轮埃博拉疫情是一项非凡成就。世卫组织为能支持此次疫情应对工作深感自豪，我们建立的从清洁用水到更安全医疗的强化体系将在疫情结束后长期守护社区健康。

在此次疫情应对中首次创新性设置了传染病治疗模块，以强化更安全、更人性化的医疗服务。该模块由世卫组织、世界粮食计划署及其他合作伙伴共同研发，旨在提升医护人员防护等级的同时，为患者提供更有尊严且更有效的治疗。

此外，为保护社区与卫生工作者，已累计为超过4.75万人接种埃博拉疫苗。接种工作初期以确诊病例的接触者为重点，随后扩大至整个周边社区。

全球疫苗免疫联盟在此次应对行动中发挥了关键作用，其资助的全球疫苗储备及时调配了超过4.8万剂疫苗。这一支持还帮助疫苗供应国际协调小组在该国预先储备了部分疫苗，并与世卫组织及卫生部合作，为疫苗接种活动提供了运输资金以及必要的冷链与后勤支持。

本次应对工作中的挑战之一是当地社区医院缺乏可靠的临床清洁用水。对此，世卫组织及其合作伙伴不仅为该医院建设了管道供水系统，还设置了公共取水点，这些设施将持续为社区提供长期清洁用水保障。与此同时，医院及其他卫生设施的修复与重建工作仍在持续推进，以增强卫生系统的长期韧性。

此次疫情是自1976年埃博拉病毒被确认以来该国暴发的第16次疫情。开赛省此前曾在2007年和2008年经历过埃博拉疫情。

关于埃博拉

埃博拉病是一种罕见但严重的人类疾病。它往往致命。人们可以通过直接接触从他人那里感染病毒，这种接触包括埃博拉病患者或死者的血液或体液，以及被该病的患者或死者的体液（如血液、粪便、呕吐物）污染的物体或表面。

该病毒的感染者只有在出现症状后才会传播疾病，只要其血液中含有此种病毒，他们就会一直具有传染性。

疫后防控

随着本轮埃博拉疫情宣告结束，工作重心已从专项疫情监测转向更广泛的“综合疾病监测与应对系统”。世卫组织将继续与中央及省级卫生部门保持密切合作，维持高度警戒，确保未来一旦出现疫情反弹就能够迅速、有效地做出反应。

该国现已进入为期90天的强化监测阶段。在此持续防控阶段，由世卫组织及其合作伙伴支持的“幸存者关怀项目”作为关键环节，正为埃博拉康复者提供全面的愈后支持。