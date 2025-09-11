刚果民主共和国总统齐塞克迪：我的愿望是与哈萨克斯坦的关系真正得到加强

记者：您如何评估刚果民主共和国与哈萨克斯坦合作的前景？在哪些领域最有可能实现高效合作——矿产、能源、农业还是新技术？

齐塞克迪总统：我认为发展两国关系的最佳途径，首先就是彼此见面沟通。这正是我此行的目的，应我的对等方——哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请而来。通过会谈，我们在外交层面达成了建立合作关系的共识。我们首先从矿业领域展开，但这很快会延伸至其他领域，比如安全与农业。未来还将拓展至基础设施、科学以及数字技术。文化同样重要，我注意到哈萨克人民非常重视文化建设，也乐于了解他国文化，这与刚果人民的精神十分契合。我们将在这一方向上共同努力。

President of the Democratic Republic of the Congo Félix Tshisekedi Photo credit: Viktor Fedyunin/ Kazinform

记者：在资源管理、吸引投资和实现可持续发展方面，哈萨克斯坦与刚果应如何分享经验？

齐塞克迪总统：正如我所说，通过外交渠道，我们可以共同研究如何便利经贸往来，例如减少关税和税收壁垒、避免双重征税，同时创造良好的营商环境，为投资者提供优惠的税收政策。这需要两国专家携手制定框架，以推动双边贸易和商业合作的发展。

记者：在全球竞争的背景下，您如何看待非洲，尤其是刚果，与中亚国家关系的作用？

齐塞克迪总统：中亚与非洲在历史上交往不多。我认为我们必须先建立起两国之间的关系，逐步增进了解。随着交流的加深，我们能够更好地理解彼此，并携手应对共同的全球挑战。非洲最大的财富是年轻一代。我们希望引导、教育并培养青年，使他们能够应对未来的挑战。通过大学及教育层面的交流，我们的人民会更加接近，建立起长期友好的关系。

记者：在文化与人文联系方面，应采取哪些措施以为未来的政治与经贸合作奠定更加坚实的基础？

齐塞克迪总统：首先需要简化签证手续，方便人员往来。同时，也可以考虑开通两国之间的直航航线。我尤其高兴听到托卡耶夫总统承诺，哈萨克斯坦将为刚果青年学生提供奖学金。这类合作能够促进人文交流，拉近两国人民和年轻一代之间的距离。

记者：您还希望补充些什么？

齐塞克迪总统：我的愿望是两国关系能够真正得到加强。就我个人而言，我将全力以赴，因为我在这里发现，哈萨克斯坦与非洲国家有许多相似之处，也曾经历过困难，如今却取得了非凡的成就。哈萨克斯坦虽然没有通往大洋的出海口，只有里海这样一片“内湖”，却成为了中亚的区域枢纽。这是极具启发性的成功经验，我希望刚果（金）能与哈萨克斯坦更加紧密地合作。这是我作为总统最真诚的愿望。

据悉，当天早些时候，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向刚果民主共和国总统费利克斯·齐塞克迪授予了一级“友谊勋章”。

【编译：木合塔尔·木拉提】