今年上半年，全国完成的住房买卖交易达 19.18万笔，同比增长4.3%。其中，统一储蓄养老基金资金在改善住房条件方面发挥了重要作用，相关提取总额达 7829亿坚戈，同比大增71%，既推动了交易活跃，也在一定程度上推高了房价。

尽管如此，整体抵押贷款市场依然保持增长。今年上半年新发放贷款总额达 1万亿坚戈，同比增长24.9%。其中，增长几乎完全由 家庭银行的优惠贷款项目支撑（6900亿坚戈），其在新发放贷款中的份额从去年58%升至69%；而商业银行份额则从42%降至31%。其中，人民银行增长8.7%；中央信贷银行（Bank CenterCredit）增长5.4%。

在优惠政策带动下，贷款条件有所宽松，平均利率下降至 9.4%（下降1.8个百分点），平均贷款额则上升至 1140万坚戈。随着房价上涨（新房+9.6%，二手房+7.3%），2000万坚戈以上贷款的比例明显上升。

不过，抵押贷款审批率却从37%降至26%，低于零售贷款平均水平（31%）。分析认为，这与未来最高年化总有效利率由25%降至20%以及商业银行对借款人审查趋严有关。

【编译：达娜】