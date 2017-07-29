"联盟 MS-05"载人飞船与国际空间站成功对接

哈通社/阿斯塔纳/7月29日 --据哈萨克斯坦国家航空中心消息，载有俄美意三国宇航员的"联盟MS-05"飞船于阿斯塔纳时间28日21时41分在拜科努尔航天中心成功升空。

消息称，"联盟MS-05"飞船按原定计划成功发射，并升空6小时后于29日4时零1分与空间站完成对接。



据俄航天集团网站发布的消息，此次前往国际空间站的长期考察组成员分别是俄罗斯宇航员梁赞斯基、美国宇航员布雷斯尼克和意大利宇航员内斯波利。他们与在站内驻守的俄宇航员尤尔奇欣、美国宇航员惠特森和费希尔会合。







预计在完成一个多月的共同工作和交接后，此前驻站的3名宇航员将返回地球。



按计划，他们将在为期139天的驻站期间开展多项科学实验。梁赞斯基将主持开展莫斯科国立大学设计的"矢量－MBI-1"实验，旨在研究失重状态下人耳朵前庭所受刺激及功能紊乱现象，以此分析晕眩、无法注视移动物体、失去空间定向能力等航天运动病的成因，探究帮助宇航员恢复正常功能的方法。





宇航员将对俄罗斯舱段上的MIM2科研舱进行整修，使原本用于科学实验及与载人、货运飞船对接的这一太空舱，可供宇航员进出空间站以实施太空行走。





【编辑：小穆】