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    10:43, 10 七月份 2018 | GMT +6

    “进步”MS-09自拜科努尔发射 实现3.5小时快速对接

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    哈通社/拜科努尔/7月10日 - 阿斯塔纳时间7月10日03:51时，由联盟2-1a型运载火箭搭载的"进步"MS-09货运飞船自拜科努尔航天发射中心成功发射。

    据悉，此次发射采用了全新的"3.5小时超快速对接"模式。

    根据拜科努尔中心提供的消息，在发射后的第3小时40分钟，飞船在环绕地球运行2圈后，成功同国际空间站完成对接，比预定时间提早9分钟。

    这一新的超快速对接模式可比此前射后约6小时、绕地4圈的快速对接模式缩短近一半时间，创造了国际空间站与造访飞行器交会对接时间最短纪录。

    "进步"MS-09货运飞船载有2.7吨食品、燃料和其他补给物资。

    "进步"MS-09飞船上还载有两颗科研和教学用的单体立方星，称为"天狼星卫星"（SiriusSat）1和2，每颗重1.3公斤。它们由小学生在专家指导下组装，由俄罗斯航天国家集团帮助安排免费发射，将由宇航员在出舱时投放。星上载有空间天气研究用的空间粒子探测器。

    "进步"MS09将在国际空间站上停靠到明年1月底。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

     

    标签:
    克孜勒奥尔达 拜科努尔 航天 科技 黄金储备
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