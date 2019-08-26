联盟MS-14无人飞船将于27日尝试与国际空间站进行对接

哈通社/拜科努尔/8月26日– 据俄罗斯联邦航天局（Roscosmos）消息，联盟MS-14号无人飞船将在27日再次尝试与国际空间站对接。

美国国家航空航天局（NASA）早些时候则在其Twitter上表示第二次对接的时间暂定为莫斯科时间27日06时12分。

此前，在经历2天35个轨道任务后，载有俄罗斯航天机器人Skybot F-850的联盟MS-14号无人飞船24日与国际空间站对接失败。

对接失败的原因据悉是由于空间站KURS对接系统的一个信号放大器出现了故障。

据俄罗斯塔斯社援引消息人士的话报道，联盟MS-14飞船本身一切正常，目前正在伴随空间站飞行。

俄罗斯22日从拜科努尔航天中心发射联盟-2.1a运载火箭，将联盟MS-14飞船送往国际空间站。飞船内的唯一乘客是人形智能机器人Skybot F-850。

按原计划，该机器人的国际空间站之旅为期17天，其任务包括传递遥感信息、检测与航天安全相关的多项参数、模仿宇航员舱外作业等。这种机器人的未来用途是在航天器内外执行对宇航员来说非常危险的任务。