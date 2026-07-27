“联盟MS-28”飞船载3名宇航员在哈安全着陆

（哈萨克国际通讯社讯） 俄罗斯国家航天集团两名宇航员和美国国家航空航天局（NASA）一名宇航员结束为期241天的国际空间站任务，搭乘“联盟MS-28”载人飞船返回地球，并于26日在哈萨克斯坦境内安全着陆。

阿斯塔纳时间12时03分，“联盟MS-28”飞船与国际空间站“曙光”号模块分离，开始返航。14时32分，飞船启动制动发动机减速，脱离原有轨道并进入返回地球程序。

进入大气层前，“联盟MS-28”飞船分离为三个部分。其中，轨道舱和仪器设备舱在下降过程中烧毁，乘组则搭乘专门用于返回地面的返回舱继续下降。

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返回舱进入大气层后依靠空气阻力减速，隔热防护系统抵御高速下降产生的高温。随后主降落伞打开，在接近地面时，软着陆发动机启动，进一步降低下降速度。

15时27分，返回舱在杰兹卡兹甘东南约147公里处的哈萨克斯坦草原成功着陆。整个返回过程正常，3名乘组成员身体状况良好，搜救人员已在着陆现场展开接应工作。

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此次返回地球的3名乘组成员分别是飞船指令长谢尔盖·库季-斯韦尔奇科夫、俄罗斯宇航员谢尔盖·米卡耶夫和NASA宇航员克里斯托弗·威廉姆斯。此次任务是米卡耶夫和威廉姆斯的首次太空飞行，也是库季-斯韦尔奇科夫的第二次太空任务。值得一提的是，库季-斯韦尔奇科夫出生于列宁斯克，即今天的拜科努尔。

LIVE: After 241 days in space, @Astro_ChrisW is about to return to Earth. Williams and his two cosmonaut crewmates are scheduled to touch down in Kazakhstan at 6:25am ET (1025 UTC). https://t.co/DUen0tXEtD — NASA (@NASA) July 26, 2026

此次任务始于2025年11月27日。“联盟MS-28”当天从拜科努尔航天发射场升空，并将乘组送抵国际空间站。在241天任务期间，乘组共绕地球飞行3856圈，累计飞行超过1.64亿公里。

任务期间，库季-斯韦尔奇科夫和米卡耶夫进行了超过6小时的舱外活动，并在“星辰”号服务舱外安装科研设备。威廉姆斯则参与了两次太空行走，为国际空间站安装新太阳能电池板进行准备，并参与维修机械臂。

返回地球前，库季-斯韦尔奇科夫将国际空间站俄罗斯舱段的指挥权移交给彼得·杜布罗夫。杜布罗夫于7月14日与安娜·基金娜、阿尼尔·梅农搭乘“联盟MS-29”飞船抵达国际空间站。

完成初步医学检查后，3名乘组成员将乘直升机前往卡拉干达。随后，威廉姆斯将前往美国休斯敦约翰逊航天中心，库季-斯韦尔奇科夫和米卡耶夫则将前往俄罗斯星城。