世界最大比特币交易所Mt.Gox正式启动破产程序

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网援引国际在线消息，世界最大比特币交易所Mt.Gox25日在其官方网站上宣布，东京地方法院已于24日下令Mt.Gox正式启动破产程序，并任命了律师为破产受托人。

东京地方法院于24日下令Mt.Gox正式启动破产程序，并任命了律师为破产受托人。据该律师表示，他将对Mt.Gox创始人马克-卡佩勒斯在比特币被盗事件中的责任展开调查。此外，还将于今年7月23日召开债权人大会。Mt.Gox今年2月28日在日本申请破产保护，原因是公司网络遭遇大规模的黑客攻击，大部分比特币被黑客窃取，总价值达4.7亿美元。上个月，Mt.Gox又在美国申请破产保护，旨在保护公司的剩余资产。上周，破产管理人宣布Mt.Gox已放弃重组计划，请求法院允许其进行破产清算。 日本舆论认为，作为网上虚拟货币的比特币，在这次Mt.Gox破产事件中，其信用受到了很大打击。Mt.Gox属于提供比特币与美元和日元等兑换服务的老牌交易所。账户数量超过100万个，在日本和美欧各国拥有大量客户。有日本媒体表示，比特币属于不受政府和中央银行监管的网络货币。因此即使发生问题，对用户利益的法律保护也不充分。比特币已经问世5年，虽然作为未来货币它广受关注，但没想到却又如此之快地显露出了脆弱性。Mt.Gox今年2月28日在日本申请破产保护时，很多持有比特币的用户，包括国外用户都聚集在该公司办公楼附近，了解情况，大家显得束手无策，根本不知道如何来保护自己的利益。 比特币属于存在于日本各项法律空隙中的一种事物。虽然日本有观点认为比特币可被视为日本《金融商品交易法》监管对象的有价证券和货币，但该法须根据政府命令等来明确指定监管对象，目前日本舆论普遍认为，日本政府没有办法通过修改解释来扩大该法律的适用范围。此外，比特币也不是日本《资金结算法》的监管对象。目前，已经有用户向日本警方咨询Mt.Gox破产是否属于犯罪，但是按照日本法律规定，只有存在欺诈和违规访问系统等的嫌疑，警方才会展开调查。在没有发生犯罪行为时，根据日本法律就难以处理了。所以日本有观点认为，投资者个人应在此次事件中承担自己的责任，以保护自由的经济活动。