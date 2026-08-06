惠誉评级授予MyCar Finance长期国际信用评级

据了解，两项评级的展望均为“稳定”。

惠誉称，MyCar Finance的长期发行人信用评级基于该公司的独立信用状况，评级为“B”。该评级反映了该公司充足的收入、适度的债务负担和不断改善的资产质量。

惠誉评级专家指出，MyCar Finance的稳定性得益于其强大的市场地位、隶属于哈萨克斯坦最大的汽车经销商和制造商阿斯塔纳汽车集团，以及其以乘用车等流动性资产为抵押的贷款组合。

惠誉指出，影响评级的主要因素包括公司资产质量的改善，例如不良贷款占比下降以及新贷款违约率降低。

- 惠誉评级成为第二家授予我公司信用评级的国际评级机构。获得惠誉评级是我公司发展历程中的一个重要里程碑，也是一个重要的质量指标。它肯定了我公司商业模式的稳定性，并为我公司和客户开辟了新的机遇。- MyCar 公司财务总监维亚切斯拉夫·帕夫连科。

此次评级与MyCar Finance旨在巩固市场地位并与投资者建立长期合作关系的战略完全契合。两家独立的国际机构给予的正面评价提高了公司运营的透明度，增强了投资者和合作伙伴的信任。尤其值得一提的是，获得国际评级有助于公司进入债券市场，并扩大潜在投资者群体。