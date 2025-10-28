“那不是抹黑中国”——曾因恶搞视频被罚的哈萨克博主阿茹詹·艾别科娃回应质疑

哈通社记者： 阿茹詹·艾别科娃，请您先简单介绍一下自己。您来自哪里？是什么时候开始做博主的？

阿茹詹·艾别科娃： 我来自塔勒德库尔干，今年19岁，目前就读于Qamalladin大学市场营销专业。从小我就对媒体行业很感兴趣，所以尽管专业不同，但在一年前我还是开始尝试做博主。起初我拍摄了各种类型的视频，后来尝试了地铁类恶搞内容。在独联体国家中，做这种题材的女博主非常少。现在我拥有约120万粉丝，其中大多数来自海外。我的主要目标是给人们带来好心情。

哈通社记者： 我浏览了您的社交账号，您的视频形式确实比较独特。为什么会选择这种类型的恶搞视频？

阿茹詹·艾别科娃： 我尝试过很多类型的内容，最终觉得地铁类恶搞最有趣，也最受观众欢迎。我拍摄时都是公开、真实的，不会提前与人物沟通。

哈通社记者： 您在中国和乌兹别克斯坦拍摄的恶搞视频引发了热议。对此您怎么看？

阿茹詹·艾别科娃： 引起争议的视频其实是我去中国做生意时拍的。当时我并没有恶意，只是不了解那里的文化差异。拍摄的目的并不是抹黑中国。事后视频在网络上引发了大量讨论，很多人说“她被抓了”“她被立案了”，其实并没有，最终只是收到了口头警告。

至于在塔什干拍的视频，那是整个团队的决定。之后有人评论说“这个女孩没从上次吸取教训吗？”我当时建议团队删除视频，但因为是集体创意，我也没有办法反对。

我对中国没有任何怨言。因为这件事引起太多关注，我选择返回哈萨克斯坦。如果没有这场风波，我本来打算继续在中国从事商业活动。

此外，我们也和乌兹别克斯坦的博主合作过一些正能量的内容，比如送花、送食物、举办街头表演等。而在地铁视频中，我只是轻轻碰了男士的手臂或手，并没有越界。那段视频的播放量接近1300万。我并不认为自己有罪，但经历了这件事后，我不想再拍这种类型的恶搞了。乌兹别克方面的负面评论让我感到非常难过，也有不少人对我进行人身攻击。

哈通社记者： 您拍摄的内容被认为不符合哈萨克女性的形象，也违背了中国和乌兹别克斯坦的文化传统。您对此怎么看？

阿茹詹·艾别科娃： 是的，我后来也意识到了这一点。我尊重每个国家的法律和文化，在此也为中国的那段视频表示歉意。我当时确实不了解那边的法律有多严格，也没想到会引起这么大的反响。

例如在哈萨克斯坦，年轻人更自由开放；而乌兹别克斯坦的年轻人则比较内敛。我只是想让他们感受到快乐。从独联体的角度看，这种视频并不罕见。我不认为自己的内容损害了哈萨克斯坦的形象。

不过，今后我会更加谨慎。虽然我会继续做恶搞类视频，但会避开敏感题材。这次经历让我变得更小心，也让我感受到来自家人和亲友的失望。

哈通社记者： 听说您因此被处以行政处罚。您认为罚款是否合理？

阿茹詹·艾别科娃： 起初我不太理解。视频是在乌兹别克斯坦拍的，为什么要由哈萨克斯坦罚我？后来在法庭上被解释为，因为我是哈萨克斯坦公民，所以处罚在国内执行。法院认为我的行为“引起公众愤怒并造成社会反响”，于是我决定缴纳罚款并接受教训。我被认定违反了《行政法典》中关于“轻微流氓行为”的条款，被罚款20个按月计算指数，大约7.8万坚戈。

庭审中还提到视频中存在“性骚扰”元素，但我不同意这种说法。我的恶搞只是出于幽默。现实中在公交车上真正遭受骚扰的女孩很多，我今后可能会拍摄这类社会问题视频，让公众了解这种现象。

我接受法院的决定。法官还给我讲了很多关于哈萨克女性礼仪和举止的建议。

哈通社记者： 经过这次事件，您还会继续拍这种视频吗？

阿茹詹·艾别科娃： 这件事让我反思了很多。网络上出现了太多侮辱性的评论，对我打击很大。我打算向有关部门举报这些恶意账号，但他们大多是匿名用户。现在无论你拍什么，总会有人不满意。以后我不会在与哈萨克斯坦接壤的国家再拍这种类型的恶搞视频，如果去其他国家，我会更加谨慎。

哈通社记者： 感谢您接受采访。

据此前报道，阿茹詹·艾别科娃因在中国和乌兹别克斯坦拍摄争议性恶搞视频，在阿拉木图被立案调查。

阿拉木图警方表示，这名女博主曾在公共场所故意与陌生男子肢体接触并拍摄上传。她在中国拍摄视频后，曾被警方进行过预防性谈话，但不久又在乌兹别克斯坦拍摄了类似内容。目前，警方已以“轻微流氓行为”立案，并将案件移交法院处理。警方指出，该博主此前也有类似行为，但未吸取教训。

【编译：木合塔尔·木拉提】