亚利桑那大学校长访问纳扎尔巴耶夫大学

（哈萨克国际通讯社讯） 美国亚利桑那大学校长苏雷什·加里梅拉日前访问纳扎尔巴耶夫大学。双方围绕拓展学术与科研合作交换意见，并探讨启动联合培养项目和双学位项目。

亚利桑那大学近年来持续深化与哈萨克斯坦高等教育领域合作。2022年，该校依托科济巴耶夫大学（Kozybayev University）设立了中亚首个微型校区，目前已开设三个专业方向的双学位项目。

访问期间，代表团参观了纳扎尔巴耶夫大学科研基础设施及多座重点实验室，并重点就人工智能、医学、工程科学、自然资源可持续利用、采矿以及联合科研项目等双方共同关注的领域进行了交流。

Фото: 科学和高等教育部

加里梅拉高度评价纳扎尔巴耶夫大学的发展水平，并表示，希望与哈萨克斯坦建立长期合作关系，共同推进教育和科研合作。他说，哈萨克斯坦拥有广阔的发展潜力，双方在联合培养和科研合作方面前景广阔。

代表团还参观了纳扎尔巴耶夫大学微纳制造中心（Nanofabrication Facility）。该中心配备符合ISO 5—6国际标准的洁净实验室，可为科研人员提供微纳结构材料研发全流程技术支持，广泛应用于新材料、传感器、微电子等高科技领域。

Фото: 科学和高等教育部

此外，代表团还考察了人体微生物组实验室（Human Microbiome Laboratory）。该实验室开展哈萨克斯坦首批人体微生物组综合研究，围绕国家人群宏基因组研究、功能性食品和微生态药物研发、国家生物样本库建设以及生物医学技术应用等领域开展科研工作。

此次访问进一步深化了纳扎尔巴耶夫大学与世界一流研究型大学的合作，也体现了双方推动教育和科研合作持续发展的共同意愿。