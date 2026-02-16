Naiza 81综合格斗锦标赛：哈国选手阿依格丽姆速胜中国选手古丽萨依然

阿依格丽姆·托热罕诺娃拥有陆军中尉军衔，是哈萨克斯坦内务部国民警卫队“Burkit team”体育代表队的成员。在此次出征前，她的职业战绩为4胜3负。而对于中国选手古丽萨依然·阿扎提而言，这是她职业生涯的第二场比赛，此前她曾获得过一次胜利。

本场比赛原定进行三个回合，但在首回合便落下了帷幕。比赛伊始，托热罕诺娃便展现出强大的统治力，掌握了进攻主动权。这位哈萨克斯坦女将在站立对攻中发挥稳健，凭借精准且有力的打击压制住了对手，始终将比赛节奏牢牢掌控在自己手中。

Фото: gov.kz

随着攻势的不断加强，托热罕诺娃果断将比赛带入地面（下位），并迅速展现出其高超的缠斗技巧，顺势转入降服技施压。面对托热罕诺娃缜密的窒息式绞杀，古丽萨依然·阿扎提被迫拍地认输。裁判随后示意比赛停止，判定哈萨克斯坦选手提前获胜。

这场胜利标志着阿依格丽姆·托热罕诺娃职业生涯胜场数达到5场，而古丽萨依然·阿扎提则遗憾遭遇职业生涯首败。

这位现役军人在赛场上展现出的自信与强悍实力，成为Naiza 81锦标赛最激动人心的焦点之一，再次有力证明了哈萨克斯坦运动员在国际格斗赛场上的顶尖训练水平。

【编译：阿遥】