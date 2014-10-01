NASA卫星图曝中亚咸海首现干涸 酿产业危机

哈通社阿斯塔纳10月1日电，据环球网援引英国《每日邮报》9月30日报道，美国国家航空航天局(NASA)公布的最新卫星图像显示，咸海(the Aral Sea)自2000年起面积不断缩小，今年更是首次出现干涸部分。

咸海曾是世界第四大湖，位于克孜勒库姆沙漠(the Kyzylkum Desert)中部，是该地区两大主要河流--锡尔河(the Syr Darya)与阿姆河(the Amu Darya)流经沙漠西北部于最低处汇集而成的湖泊。上世纪60年代，前苏联在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦与土库曼斯坦兴建调水工程，引锡尔河与阿姆河之水灌溉沙漠以种植农作物，咸海面积因而骤减。

根据卫星图像，2000年初，咸海现存面积只剩1960年规模的很小一部分，2009年至2014年间咸海水位在干年与湿年间不断波动，今年的干旱天气使南咸海东部彻底干涸。

咸海的干涸不仅使周边渔业破产、社区崩溃，暴露的河床也被化肥和农药所残留的化学物质污染，造成该地区公共安全危机。NASA表示，咸海的干涸还导致该地区极端温度的出现，冬天更加寒冷，夏天愈发炎热。