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    13:55, 08 四月 2026 | GMT +5

    NASA“阿尔忒弥斯二号”公布绕月飞行首批照片 展现罕见太空日食

    （哈萨克国际通讯社讯）美国国家航空航天局（NASA）近日公布“Artemis II”任务期间拍摄的首批月球飞掠影像。这些由宇航员在绕月飞行过程中获取的照片，不仅记录了月球远侧的细节，还首次呈现了罕见的太空日食景象。

    Unseen Moon landscapes revealed by Artemis II crew
    Photo credit: NASA Science's official X account

    据介绍，这批影像拍摄于2026年4月6日。当时，执行任务的“猎户座”飞船完成了约7小时的月球远侧飞掠。画面中，月球在太阳背光下呈现出特殊光影效果，地球在月面边缘反射出微弱光芒，同时还能观测到土星和火星的亮点。

    本次任务由四名宇航员组成，包括里德·怀斯曼、维克托·格洛弗、克里斯蒂娜·科赫以及加拿大航天局宇航员杰里米·汉森。任务期间，机组人员使用多台相机拍摄了数千张照片，目前已发布部分影像，后续仍将陆续公开。

    NASA科学任务局副局长尼基·福克斯博士表示，此次任务带回的影像“兼具科学价值与视觉震撼”，不仅记录了人类重返月球附近的重要时刻，也将为未来探索提供宝贵数据。

    在飞掠过程中，宇航员对月球表面进行了系统观测，包括撞击坑、古代熔岩流及地表裂隙等地质特征。同时，团队还对月面颜色、亮度和纹理差异进行分析，记录了“地落”（Earthset）与“地升”（Earthrise）现象，并拍摄了太阳日冕影像。此外，机组还报告观测到6次流星体撞击月面产生的闪光。

    目前，科研人员已开始对回传的图像、音频及相关数据进行分析，以进一步确定相关现象的时间和位置，并与地面观测数据进行比对。NASA表示，这些成果将有助于深化对月球地质演化的认识，并为未来月球长期驻留以及载人火星任务奠定基础。

    按照计划，“阿尔忒弥斯二号”任务将于当地时间4月10日在美国加利福尼亚州圣迭戈附近海域返回。届时，NASA将对返航过程进行直播，并组织人员将宇航员安全转移至“约翰·P·默萨”号舰艇。

    【编译：达娜】

    标签:
    国际 美国 航天
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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