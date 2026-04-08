NASA“阿尔忒弥斯二号”公布绕月飞行首批照片 展现罕见太空日食

据介绍，这批影像拍摄于2026年4月6日。当时，执行任务的“猎户座”飞船完成了约7小时的月球远侧飞掠。画面中，月球在太阳背光下呈现出特殊光影效果，地球在月面边缘反射出微弱光芒，同时还能观测到土星和火星的亮点。

本次任务由四名宇航员组成，包括里德·怀斯曼、维克托·格洛弗、克里斯蒂娜·科赫以及加拿大航天局宇航员杰里米·汉森。任务期间，机组人员使用多台相机拍摄了数千张照片，目前已发布部分影像，后续仍将陆续公开。

It's not just a phase 🌕



Artemis II astronauts captured these views of the Moon as the Orion spacecraft flew around the far side of the Moon on April 6, 2026. pic.twitter.com/lT7245Gp28 — NASA (@NASA) April 8, 2026

NASA科学任务局副局长尼基·福克斯博士表示，此次任务带回的影像“兼具科学价值与视觉震撼”，不仅记录了人类重返月球附近的重要时刻，也将为未来探索提供宝贵数据。

在飞掠过程中，宇航员对月球表面进行了系统观测，包括撞击坑、古代熔岩流及地表裂隙等地质特征。同时，团队还对月面颜色、亮度和纹理差异进行分析，记录了“地落”（Earthset）与“地升”（Earthrise）现象，并拍摄了太阳日冕影像。此外，机组还报告观测到6次流星体撞击月面产生的闪光。

目前，科研人员已开始对回传的图像、音频及相关数据进行分析，以进一步确定相关现象的时间和位置，并与地面观测数据进行比对。NASA表示，这些成果将有助于深化对月球地质演化的认识，并为未来月球长期驻留以及载人火星任务奠定基础。

按照计划，“阿尔忒弥斯二号”任务将于当地时间4月10日在美国加利福尼亚州圣迭戈附近海域返回。届时，NASA将对返航过程进行直播，并组织人员将宇航员安全转移至“约翰·P·默萨”号舰艇。

【编译：达娜】