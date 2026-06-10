NASA公布“阿耳忒弥斯3号”任务宇航员名单

新华社报道，执行此次任务的宇航员分别是：担任指令长的美航空航天局宇航员布雷斯尼克（Randy Bresnik），担任飞行员的欧航局宇航员帕尔米塔诺（Luca Parmitano），以及担任任务专家的美航空航天局宇航员道格拉斯（Andre Douglas）和鲁比奥（Frank Rubio）。美航空航天局宇航员海因斯（Bob Hines）被指定为任务后备宇航员。

“阿耳忒弥斯3号”（Artemis III）任务计划2027年实施，届时美国新一代登月火箭“太空发射系统”将搭载四名宇航员的“猎户座”飞船（Orion）送入近地轨道。

预计宇航员将在太空停留约两周，他们将在近地轨道开展飞船与商业载人登月系统的交会对接等关键技术验证，为后续“阿耳忒弥斯4号”载人登月任务做准备。

目前，美国蓝色起源公司（Blue Origin）正在研发月球着陆器“蓝月”（Blue Moon）的载人登月版本，太空探索技术公司（SpaceX）正在研发重型运载火箭“星舰”（Starship）的载人登月版本。两家公司均在为“阿耳忒弥斯3号”任务建造测试版本的载人登月系统。