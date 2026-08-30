NASA新型望远镜可改写人类宇宙研究模式

（哈萨克国际通讯社讯）天文学家们正准备利用美国国家航空航天局即将发射的南希格蕾丝罗曼太空望远镜，该望远镜拥有以往任何外太空天文台都不具备的能力。

美国国家航空航天局（NASA）的南希格蕾丝罗曼太空望远镜（Roman）历经多年打造，耗资43亿美元，包括其哈勃大小的全景镜，该镜片来自美国间谍卫星的神秘领域。搭配3亿像素的红外广域仪器和用于高对比度成像的日冕仪，其2.4米镜面将使该望远镜能够对宇宙进行广泛巡天，还能在距地球150万公里（100万英里）处开展系外行星的突破性研究，詹姆斯韦布空间望远镜（JWST）也位于该位置。

罗曼望远镜的镜面使该望远镜在单次曝光中能观测到的天空范围约为哈勃或詹姆斯韦布空间望远镜的100倍，这让它能够同时研究大量星系和恒星。这赋予了它其他望远镜无法比拟的独特能力，但也给数据管理带来了挑战。

美国国家航空航天局（NASA）官员表示，罗曼望远镜预计每天产生1.4太字节的科学数据，每年应传回约500太字节的数据；这一年度数据量与哈勃望远镜在35年多的运行中产生的总数据量相当。新选定的118个普通研究员观测项目中有许多将试图充分利用这一海量数据。

望远镜是利用透镜、反射镜等光学元件观测遥远物体的仪器。它通过收集并放大电磁波（如可见光）成像，帮助人们看清远处的天体、地形或目标。从伽利略的折射望远镜到现代射电望远镜，它推动了天文学、气象学等领域进步，让人类得以探索更广阔的宇宙与未知世界。

望远镜的基本工作原理基于光的折射或反射。折射望远镜使用透镜组来弯曲光线，使平行光汇聚到焦点；反射望远镜则利用凹面反射镜反射光线并形成图像，两种类型各有其适用场景和优势。

根据光学结构的不同，望远镜主要分为折射式、反射式和折反射式三大类。折射望远镜结构简单、维护方便，适合新手入门；反射望远镜则能避免色差问题，常用于天文观测中的深空探测。

望远镜的应用范围广泛，除了天文领域用于观测行星、恒星和星系外，还在军事、航海、野生动物观测等领域发挥作用，帮助人们突破视觉的局限，探索更广阔的世界。

望远镜的发展已有数百年历史，从17世纪伽利略发明的第一台折射望远镜开始，经过不断改进，如今已出现口径达数十米的大型射电望远镜和空间望远镜，极大拓展了人类对宇宙的认知边界。