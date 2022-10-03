哈萨克斯坦NEET群体在青年中占比为6.5%

哈通社/阿斯塔纳/10月3日 – 2022年第二季度统计显示，哈萨克斯坦15~28周岁、有受教育的人口总数为324万人。这一数据较2021年下降了17.71万人。

统计分析网站finprom.kz提供的数据称，全哈范围内的«尼特青年»（英语：NEET，全称Not in Employment, Education or Training）人群在青年人中的占比为6.5%。

尼特青年指16-18岁，不升学、不就业、不进修或不参加就业辅导的青年族群。尼特族最早使用于英国，之后渐渐的使用在其他国家。

28岁以下青年人群中，进入劳动力资源池的人数为181万人，较去年下降了12.8%。其中174万人实现就业，尚有6.85万人处于待业状态。

此外还有不属于劳动力资源池的143万人。这一数据较2021年第二季度，增长了6.6%。

在其中有129万15~28岁人员，属于在全日制教学机构求学而未被纳入劳动力资源池。这一数据较2021年增长了8.3%。

在各地区当中，乌勒套州无工作热情青年人在当地青年人口中占比最高（12.06%），其次是东哈州（10.8%）和卡拉干达州（9.2%）。

哈萨克斯坦政府在2018年通过了旨在保障尼特青年就业和社会化的路线图。

路线图将尼特青年分为8个类别分类提供工作可能，其中包括无业青年、农村青年、属于特殊需要人士的青年、拥有中等学历的青年、属于领取最低生活保障金的青年、无工作经验但有学历的青年、有幼年子女的青年、社会青年。

相关工作分6个方向开展，包括职业方向、职业培训、就业安置、发展青年创业、青年社会化、组织-方法措施等。

【编译：木合塔尔·木拉提】