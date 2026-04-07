哈萨克斯坦加快绿色能源转型 提升投资吸引力

两周后，区域生态峰会（RES 2026）将在阿斯塔纳举行。作为峰会的重要议程之一，哈萨克斯坦能源部将举办题为“中亚公平能源转型：政策、投资与人力资本”的专题讨论会。

在迈向碳中和目标的进程中，逐步扩大可再生能源应用被视为保障能源安全和推动可持续发展的关键路径。当前，哈萨克斯坦可再生能源领域正保持快速发展势头。全国目前共有162个可再生能源项目投入运行，总装机容量达到3.5吉瓦。截至2025年底，绿色能源在全国能源结构中的占比已提升至7%。

2025年，哈萨克斯坦能源系统新增9座电站，总装机容量达503兆瓦。与此同时，可再生能源发电量达到86亿千瓦时，较原定计划高出19.4%。

根据能源部公布的计划，2026年哈萨克斯坦将继续扩大绿色能源产能，预计新增投产10个项目，总装机容量245兆瓦，其中包括4个风电项目、5个光伏项目和1个水电项目。此外，《可再生能源法》的出台以及《至2040年氢能发展构想》的更新，也将成为推动行业发展的重要举措。

在吸引投资方面，拍卖机制仍将是主要工具。根据规划，2024年至2027年期间，相关拍卖项目总规模将达到6.7吉瓦。

与此同时，哈萨克斯坦还在重点加强与国际企业在大型绿色能源项目方面的合作，特别是配备现代储能系统的风电大型项目建设。

目前，在江布尔州，法国能源企业TotalEnergies已启动1吉瓦风电项目建设；在巴甫洛达尔州，哈方还计划与中国国家电力投资集团合作推进另一项1吉瓦同类项目。

此外，全球可再生能源领域的重要企业Masdar也已着手在哈萨克斯坦实施多项大型项目。根据长期规划，到2035年，哈萨克斯坦计划新增超过8吉瓦可再生能源装机容量，以进一步增强国家能源系统稳定性，并推动能源结构深度多元化。

区域生态峰会（RES 2026）是面向中亚国家及其他国家的重要国际平台，旨在围绕气候变化、水资源退化、自然资源可持续管理等关键议题展开讨论。峰会将于4月22日至24日在阿斯塔纳举行，预计将有来自各国政府、国际组织、企业界及科研机构的约1500名代表出席。

值得一提的是，举办RES 2026峰会的倡议由哈萨克斯坦总统卡斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2023年联合国大会第78届会议期间提出，并在联合国支持下推进落实。

【编译：达娜】