能源部：新增25个前景区块 哈天然气资源开发提速

该计划旨在通过夯实行业原材料基础，进一步保障国家能源安全。

去年，QazaqGaz已就玛勒德拜、恰勒喀尔、阿克库德克、北二以及萨拉勒津等5个区块签署了地质勘探领域的地下资源使用合同。

在项目推进方面，其中3个区块成功引入战略合作伙伴，另外2个区块则由QazaqGaz旗下专业子公司独立实施。

国际合作同样取得积极进展。哈方已与中国石油天然气集团有限公司（CNPC）达成协议，并完成直接谈判阶段。目前，双方正就北一区块合同签署进行最后对接。此外，哈方还启动了与埃尼公司在卡缅科夫斯基区块开展联合研究的相关工作。

在与雪佛龙公司的合作框架下，KT-III区块3D地震勘探资料解释工作已顺利完成，项目现已进入经济可行性评估阶段。与此同时，相关部门已制定完成在主要天然气干线沿线建设新型地下储气库的综合测算方案，这将为提升国家能源供应稳定性提供有力支撑。

Фото: Энергетика министрлігі

按照规划，2026年资源基地开发节奏将进一步提速。国家地下资源管理计划中将新增25个具有前景的天然气勘探区块。

能源部表示，将持续推动地质研究和地下资源开发工作走深走实。当前的重点任务包括：与CNPC签署北一区块合同，与雪佛龙签署KT-III区块正式协议，并推动与埃尼公司在卡缅科夫斯基区块的勘探合作进入实质性阶段。

此外，地质普查覆盖范围也将进一步扩大。哈方计划获取中里海、田吉兹以及楚河—萨热苏河盆地的地质研究许可证。同时，相关企业将对巴尔喀什沉积盆地进行系统分析，以明确下一步地质勘探部署。

【编译：阿遥】