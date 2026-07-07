哈能源部辟谣：未向俄罗斯提供5万吨汽油援助

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部副部长凯尔汗·图特克什巴耶夫（Қайырхан Тұтқышбаев）表示，俄罗斯并未向哈萨克斯坦提出任何燃油援助请求，网络流传的“哈萨克斯坦将向俄罗斯提供5万吨汽油人道主义援助”的消息不属实。同时，吉尔吉斯斯坦已正式向哈方提出汽油供应申请，目前相关部门正在研究审议。

针对媒体有关“哈萨克斯坦将向俄罗斯提供5万吨汽油作为人道主义援助”的传闻，凯尔汗·图特克什巴耶夫表示，截至目前，能源部未收到俄罗斯方面任何有关提供人道主义援助的正式请求。

“正如大家所说，5万吨对于俄罗斯而言只是很小的数量。这一消息似乎源自网络博主，我不清楚其来源，因此无法证实这一说法。”他说。

他同时澄清，哈萨克斯坦并未从俄罗斯进口汽油。

“我们确实进口航空煤油和柴油，但不进口汽油。我国汽油产量完全能够满足国内市场需求。目前，全国燃油储备充足，供需保持平衡，因此预计不会出现燃油短缺。我不会对网络博主或个别分析人士的言论发表评论，这就是能源部的正式立场。”他说。

Фото: ҚР Үкіметі

在谈及吉尔吉斯斯坦燃油供应问题时，凯尔汗·图特克什巴耶夫表示，哈方已收到吉方正式申请，目前正在依法审议，最终决定将充分考虑哈萨克斯坦国家利益。

“俄罗斯没有向我们提出任何正式申请，而吉尔吉斯斯坦已经正式提出请求。目前我们正在研究这一问题，所有决定都将以维护国家利益为前提。”他说。

他强调，即便未来决定向邻国供应燃油，也不会导致哈萨克斯坦国内成品油价格大幅上涨。

“任何相关申请都不会引发国内燃油价格突然上涨。我们将在确保国内市场供需平衡的基础上作出决定。”他说。

此外，有记者就田吉兹油田近期因技术问题导致天然气产量下降是否会影响国内天然气供应提问。凯尔汗·图特克什巴耶夫表示，今年以来，田吉兹油田确实出现过数次技术故障，导致油气产量有所下降，但国家天然气公司QazaqGaz及时采取了应对措施，国内市场未出现天然气供应受限或短缺情况。

他说，目前有关部门正与田吉兹油田股东方持续开展相关工作，以防止类似情况再次发生。目前没有迹象表明哈萨克斯坦国内天然气市场将出现供应短缺。