能源部副部长会见韩国进出口银行代表团 共商能源转型与融资合作

会谈中，韩方重点推介了“经济创新伙伴关系计划”（EIPP），详细介绍了该计划的目标、实施机制、执行阶段，以及韩国进出口银行作为项目协调员及EIPP框架下开发项目金融合作伙伴所发挥的作用。

据悉，该计划是韩国政府发起的一项无偿援助（赠款）倡议。EIPP旨在支持国家政策制定、总体规划编制以及可行性研究报告（预研）的准备工作，并能为后续基础设施项目提供融资机会。

伊利亚斯强调了该计划在当前背景下的重要意义，并表示其与哈萨克斯坦能源行业发展的优先任务高度契合。

—对于哈萨克斯坦而言，推动能源部门发展、提升供能可靠性以及吸引国际融资是核心任务之一。EIPP计划在开发创新项目解决方案和实施基础设施倡议方面具有极高的实践价值，-伊利亚斯指出。

在讨论能源转型领域的投资项目实施问题时，哈方提议将阿拉套市的建设作为潜在的投融资与基础设施合作平台，并邀请韩国企业积极参与。

此外，双方还表达了在构建“公正能源转型投资平台”方面开展合作的浓厚兴趣。该平台计划聚焦于能源基础设施现代化、项目结构化设计、全程陪同与融资支持，以及引入先进的技术和数字化解决方案。

【编译：阿遥】