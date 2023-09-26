能源部长出席国际原子能机构第67届大会

国际原子能机构大会被视为讨论和能源领域战略问题的重要平台。本届大会上，来自国际原子能机构各成员国的高级代表将就多个领域议题展开讨论，包括加强国际原子能机构核安全和核安保活动、增强国际原子能机构保障的有效性等等。

大会首日，萨特哈利耶夫就哈萨克斯坦与国际原子能机构的合作问题作了报告。他强调，哈萨克斯坦与国际原子能机构的合作是在技术合作项目框架内展开的。已实施的项目对解决哈萨克斯坦核安全、辐射安全和放射生态问题产生了巨大影响，并为和平利用核能事业的顺利发展提供了重要支持。

萨特哈利耶夫还指出，在国际原子能机构的大力支持下，哈萨克斯坦成功开展了医疗需求放射性药物生产项目，相关设施已经投入运营。此外，核工业专家培训项目也在有序推进之中。

萨特哈利耶夫表示，国际原子能机构的专家团队在规划哈萨克斯坦首座核电厂建设方面提供了咨询支持，包括今年3月，国际原子能机构派遣专家考察团评估了哈萨克斯坦核电基础设施的准备情况。

25日，萨特哈利耶夫还分别与国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西、中国国家原子能机构副主任刘敬、美国能源部负责核安全事务的副部长兼美国国家核安全局局长吉尔·赫鲁比以及欧盟委员会能源总司副总干事马西莫·加里巴进行了会晤。

【编译：阿遥】