能源部长：石油年产量计划下调200万吨 俄石油或在哈加工

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫（Ерлан Ақкенженов）表示，受里海管道联盟（CPC）设施遭袭等因素影响，哈萨克斯坦已将2026年石油产量目标从9800万吨下调至9600万吨。与此同时，俄罗斯石油未来可能在西哈萨克斯坦州一家小型炼油厂进行加工，部分成品油将留在哈萨克斯坦市场。

今年石油产量目标下调至9600万吨

阿克肯杰诺夫在政府会议结束后的新闻发布会上表示，由于里海管道联盟设施今年多次遭到袭击，哈萨克斯坦石油生产受到影响。

“由于1月以及随后6月至7月发生的一系列袭击，我们损失了约350万吨石油产量。此后，田吉兹雪佛龙公司（TCO）股东决定今年不再进行大修，将相关工作推迟至明年。”他说。

据阿克肯杰诺夫介绍，哈萨克斯坦原计划今年生产9800万吨石油，目前已将这一目标调整至9600万吨。

“我们原计划今年生产9800万吨石油，现在计划已经调整为9600万吨。由于里海管道联盟遭袭而未能生产的石油约为350万吨。”他说。

此外，相关方面已决定明年对北里海项目运营公司（NCOC）运营的油田进行检修。

此前，里海管道联盟7月30日通报，两艘油轮再次遭到袭击，随后石油装载作业一度暂停。

除上述因素外，计划性检修也将对今年石油产量产生一定影响。

阿克肯杰诺夫表示，卡拉恰甘纳克油气田计划于今年秋季进行检修，目前初步安排在9月中旬启动，预计将导致石油产量减少约40万至45万吨。

“卡拉恰甘纳克油气田的检修工作安排在秋季，我们计划于9月中旬启动。预计产量将减少约40万至45万吨。”他说。

此前，在俄罗斯奥伦堡天然气加工厂遭到无人机袭击后，卡拉恰甘纳克油气田的天然气生产也曾被削减。

俄罗斯石油或在西哈州加工

阿克肯杰诺夫还透露，俄罗斯石油未来可能运往西哈萨克斯坦州的“Condensate”（Конденсат）小型炼油厂进行加工。

据他介绍，哈萨克斯坦已经正式收到俄罗斯能源部有关使用俄罗斯石油保障该炼油厂原料供应的函件。

“西哈萨克斯坦州有一家名为‘Condensate’的小型炼油厂。如果我没有记错，其中50%的股份属于一家俄罗斯公司。我们已经正式收到俄罗斯联邦能源部关于使用俄罗斯石油保障该炼油厂原料供应的函件。我认为不存在任何障碍。”他说。

按照双方达成的安排，俄罗斯原油在该厂加工后生产的汽油和柴油中，30%将留在哈萨克斯坦，其余部分供应俄罗斯。

阿克肯杰诺夫同时表示，据其了解，相关企业目前尚未被列入制裁名单，因此这一合作暂不存在制裁方面的障碍。

第四座炼油厂方案年底前确定

在扩大国内石油加工能力方面，阿克肯杰诺夫确认，哈萨克斯坦将推进第四座大型炼油厂建设，目前项目可行性研究正在进行。

“关于这个问题，我可以明确回答，第四座炼油厂项目将会实施。目前正在研究相关可行性方案，特别是‘萨姆鲁克-卡泽纳’国家福利基金正在开展这方面的工作。今年年底前将作出明确决定。”他说。

目前，哈方正在研究多个潜在选址，包括曼格斯套州、阿特劳州、乌勒套州以及哈萨克斯坦南部地区。

据能源部长介绍，最终确定选址时，将综合考虑电力、水资源供应以及其他必要基础条件。

按照目前评估，新炼油厂从前期准备到建成大约需要3至4年。

“考虑到可行性研究、项目设计文件编制以及施工等环节，整个项目大约需要4年时间。”阿克肯杰诺夫说。

此前有消息称，哈萨克斯坦建设第四座大型炼油厂的投资规模可能达到100亿美元。