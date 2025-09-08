能源部长：哈萨克斯坦油气化工产业加快数字化与绿色转型

会上，能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫介绍了国内石油天然气行业的主要成就和未来规划。他指出，在总统年度国情咨文中提出的各项任务中，石油天然气化工产业的发展被视为推动国家经济可持续增长的重要战略方向，受到特别关注。

—在提高开采量的同时，我国石油天然气行业正按照国家元首设定的战略任务，逐步向深加工转型。三家炼油厂的现代化改造，使国内市场能够获得充足且高质量的燃料供应。今年的炼油目标为1,790万吨。下一步将启动我国首个年产能50万吨的聚丙烯工厂，并着手建设年产能125万吨的聚乙烯综合设施。一个总投资潜力达150亿美元的新型高科技石油天然气化工产业正在哈萨克斯坦成型，预计可创造多达2万个就业岗位。-他说。

在天然气方面，正在推进萨热阿尔卡天然气管道项目和贝纽—博佐伊—奇姆肯特天然气主管道扩建项目，并建设新的塔勒德库尔干—乌什阿拉尔天然气管道。这些项目的实施将直接改善各地区居民的生活质量。

他同时指出，哈萨克斯坦面临新的大规模任务，即开发哈拉姆哈斯和哈扎尔海上油田。这些项目总投资额为60亿美元，最高年产量可达400万吨。所有工作都将在跨里海走廊出口路线多样化的框架内推进。

阿克肯杰诺夫还特别强调了生态和创新问题。据他介绍，伴生气燃烧量已减少75%以上。从今年起，行业企业将实行基于最佳可用技术的综合生态许可制度。

他说，油气行业也在积极引入智能油田等数字化解决方案，预计通过这些技术可将产量提高10%，并把运营成本降低30%。

【编译：阿遥】