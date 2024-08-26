能源部长会见壳牌公司高层 讨论两大油田开发项目

会谈中，能源部部长强调指出，壳牌公司是哈萨克斯坦的战略合作伙伴，哈萨克斯坦希望在现有项目和寻找新机遇方面进一步加强与壳牌公司的伙伴关系。

双方围绕卡沙甘油田和卡拉恰甘纳克油田的进一步开发问题进行了讨论。

- 哈萨克斯坦高度重视及时实施卡沙甘油田进一步开发工作的战略意义，考虑到目前国内市场不断增长的商业天然气需求，优先考虑增加天然气产量将是非常必要的。- 能源部长说。

此外，双方还还就卡沙甘油田2A阶段项目的进展情况进行了讨论。该项目旨在建设一座年产25亿立方米天然气的天然气处理厂。

能源部长强调，这个项目对哈萨克斯坦来说非常重要。

与会双方讨论了卡拉恰甘纳克油田的进一步发展措施，以及实施年产45亿立方米天然气处理厂建设项目的重要性。

部长还表示，希望与壳牌公司就共同研讨地质勘探项目的未来问题，建立战略合作伙伴关系。

阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫指出，哈萨克斯坦与壳牌进一步加强互利合作方向不会发生改变。

【编译：木合塔尔·木拉提】