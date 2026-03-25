能源部长：计划将国内炼油产能提升至现有水平的两倍

会谈期间，阿克肯杰诺夫全面介绍了哈萨克斯坦石油工业的现状，并特别强调，哈方将继续致力于巩固其作为全球可靠能源供应国的地位。

阿克肯杰诺夫详细阐述了当前面临的核心任务，其中能源安全被置于首要位置。他指出，确保里海管道联盟的持续稳定运行至关重要，因为哈萨克斯坦绝大部分出口原油均通过该管道进入国际市场。他表示，该运输通道的顺畅运转对国家经济具有重要的战略意义。

与此同时，哈萨克斯坦正有序推进出口路径多元化政策，包括进一步拓展面向中国的输送线路。即便如此，里海管道联盟凭借其较高的经济效率，仍是当前最优先的原油运输渠道。

Photo credit: Kazakh Energy Ministry

活动期间，改善油气领域投资环境同样成为讨论重点。阿克肯杰诺夫指出，哈萨克斯坦已引入“改进型示范合同”机制，旨在通过为地质勘探及油气开采项目提供税收优惠，吸引更多国际投资。

他还介绍了发展石油化工产业的战略规划。哈萨克斯坦计划将国内炼油产能提升至现有水平的两倍，这不仅有助于满足国内市场需求，也将进一步巩固其作为中亚地区主要油品供应国的地位。

哈萨克斯坦此次参与CERAWeek会议，再次表明，在全球挑战与地缘政治不确定性上升的背景下，哈方愿同国际能源界保持建设性对话，并推动实现更加均衡、可持续的发展。

【编译：阿遥】