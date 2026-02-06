哈萨克斯坦能源部长与英国驻哈大使磋商“智能电网”和氢能项目发展

会谈中，叶尔兰·阿克肯杰诺夫高度评价英国企业壳牌和英国石油公司在提升哈萨克斯坦能源潜力方面所作出的重要贡献。他表示，能源部愿在既有合作基础上持续拓展合作空间，并强调能源行业有必要逐步从传统开采模式转向引入创新型解决方案。

双方重点讨论了氢能产业发展、“智能电网”（Smart Grids）建设以及提升工业设施能源效率等方向，并一致认为相关领域具备广阔的合作前景。

叶尔兰·阿克肯杰诺夫指出，哈萨克斯坦愿进一步深化与伦敦方面的能源合作，合作范围不仅涵盖资源开发，也包括可再生能源发展和能源效率提升。他表示，此次会晤为两国在能源领域开展更深层次的技术交流奠定了基础。

Фото: gov.kz

会谈还就落实全球减排议程进行了讨论，特别是全球甲烷减排承诺相关问题。哈方介绍，目前正在油气和煤炭产业中系统推进有害气体减排工作，并积极引入国际专业经验，同时加大对设备更新和技术改造的投资力度。

此外，叶尔兰·阿克肯杰诺夫向英方介绍了哈萨克斯坦电力行业的发展规划。按照计划，到2030年，可再生能源在全国能源结构中的占比将提升至15%。在煤炭领域，哈方也正逐步引入“清洁煤”理念，着力减少环境污染和排放水平。

会谈最后，部长表示，愿与英国方面保持常态化沟通。他强调，持续而系统的对话将有助于推动联合项目高效落地，并进一步增强两国的能源安全与长期合作基础。

【编译：达娜】