哈萨克斯坦能源部长与三星E&A公司总裁举行会谈

三星E&A是韩国领先的工程及EPC（设计、采购、施工）公司之一，在实施炼油、石化和能源领域大型项目方面拥有丰富经验。

双方就哈萨克斯坦新建炼油及石化综合体战略项目实施框架下的合作前景进行了讨论。

会谈期间，韩方公司代表获介绍了项目筹备工作的最新进展以及下一步实施的主要方向。双方特别关注了未来综合体的技术配置、石化生产发展、吸引私人投资以及采用先进工程解决方案等问题。

韩国公司代表表示有兴趣进一步研究该项目，并探讨参与项目后续实施阶段的可能性。

目前，哈萨克斯坦新综合体初步技术经济论证的编制工作仍在继续。在这一阶段，项目正结合原料基础和基础设施条件，对技术配置、生产专业化方向以及项目选址等不同方案进行论证。

能源部正继续开展相关工作，吸引潜在投资者、技术合作伙伴以及领先的国际工程公司参与项目实施。

会谈结束时，双方表示愿继续保持对话，并进一步细化合作前景。

据贸易和一体化部消息，哈萨克斯坦与韩国达成协议，将在哈萨克斯坦境内合资建设一座肉类加工厂。该项目总投资额为130万美元。