能源部：对韩石油出口规模尚未确定 双方推进能源合作与供应多元化

能源部在回应媒体询问时指出，2025年哈萨克斯坦对韩国的石油出口是在企业间商业合同框架内实施的，能源部本身并不按具体国家统计石油出口数据，该职能属于财政部国家收入委员会。能源部主要负责协调出口方向，并保障石油生产与供应的总体平衡。

该部门同时透露，近期能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫与韩国贸易、工业和资源部长金正官举行会谈，双方就深化能源领域合作进行了讨论，并确认有意扩大合作范围，推动能源供应渠道多元化。

对于2026年计划，能源部强调，对韩石油出口量将由市场参与者根据商业谈判结果确定，并综合考虑经济可行性与运输条件。能源部表示，将继续支持扩大石油出口地域布局，并推动与外国伙伴开展互利合作，同时不干预企业的具体经营活动。

此外，能源部进一步说明，原油采购、出口及内销安排，以及成品油采购等事项，均属于市场主体基于互利条件开展的商业谈判范畴。根据《企业家法》第18条规定，国家不得非法干预企业及其联合体的经营活动。

此前韩方表示，在中东局势不稳定背景下，计划通过替代运输路线从哈萨克斯坦采购约1800万桶原油，并同步扩大轻质石油产品进口。双方还围绕建立更高层级合作机制及深化能源与工业领域合作开展沟通。

【编译：木合塔尔·木拉提】