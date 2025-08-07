能源部：俄方退出 阔克舍套热电厂改用中国技术

—最初，我们与俄罗斯签署了政府间协议，计划合作建设这三座热电厂。按照协议，热电厂将归萨姆鲁克能源股份公司（Samruk-Energo）所有，俄方只负责提供融资，即作为承包商参与。但由于融资问题迟迟无法解决，政府决定由萨姆鲁克能源独立推进阔克舍套热电厂的建设。-耶斯穆汗诺夫在总理府举行的新闻发布会上表示。

他指出，阔克舍套热电厂目前正在采用中国技术建设。

—至于赛梅和乌斯卡曼的热电厂，我们将在近期作出最终决定。-他简短补充道。

耶斯穆汗诺夫还强调，俄罗斯将不再参与上述热电项目的建设。

据了解，今年4月，哈俄两国能源部曾签署一项合作协议，拟在阔克舍套、赛梅和乌斯卡曼三地共同推进热电厂项目。根据协议，三座热电厂的建设和运营责任由萨姆鲁克能源股份公司承担。

根据能源部提供的数据，阔克舍套热电厂预计将于2029年全面投入运行，乌斯卡曼热电厂计划于2031年投产，赛梅热电厂则预计在2032年建成。

【编译：阿遥】