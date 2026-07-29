能源部：高温天气推升电力消费

（哈萨克国际通讯社讯）异常高温天气成为近期哈萨克斯坦电力消费增长和电力系统负荷上升的因素之一。哈萨克斯坦能源部在回应哈通社问询时表示，目前全国电力系统总体运行正常，但在用电高峰期，特别是晚间高峰时段，系统面临额外负荷。

- 目前，电力短缺仅出现在用电高峰时段，也就是所谓的晚间高峰。 - 能源部表示。

该部指出，高温是近期电力负荷增长的因素之一。酷热天气下，制冷系统及其他设备使用增加，进一步推高电力需求。不过，天气并非用电量增长的唯一原因。

能源部表示，电力消费增长也与居民和国家经济用电需求的自然增长有关。

数据显示，近年来哈萨克斯坦电力消费量和峰值负荷持续增长。截至2026年5月1日，全国用电量为437亿千瓦时；截至6月1日增至484亿千瓦时；截至7月1日达到571亿千瓦时。

在部分时段，为满足额外电力需求，哈萨克斯坦会通过邻国电力系统进行补充。能源部强调，进口电力仅用于弥补特定时段出现的需求缺口。

与此同时，哈萨克斯坦发电量与用电量之间的差距正在逐步缩小。2025年，全国发电量达到创纪录的1231亿千瓦时，用电量为1246亿千瓦时。

2023年，发电量与用电量之间的差距为22亿千瓦时，2024年缩小至20亿千瓦时，2025年进一步降至15亿千瓦时。

为满足不断增长的电力需求，哈萨克斯坦正在推进现有电站现代化改造、新建发电设施以及发展可再生能源项目。

根据《能源行业发展规划至2035年》，哈萨克斯坦计划新增超过26吉瓦发电能力。其中，5吉瓦来自现有设施现代化、扩建和改造，10.5吉瓦来自新建发电项目，8.4吉瓦来自可再生能源项目，2.4吉瓦来自核电项目。

到2029年底，哈萨克斯坦计划新增13.3吉瓦发电能力。

- 随着这些新增发电能力投入运行，从2027年初开始将能够满足经济领域全部电力需求，此后实现电力盈余。 -能源部表示。

能源部指出，相关项目的实施将有助于保障全国电力供应稳定，并降低未来随着用电需求增长出现电力短缺的风险。