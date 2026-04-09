能源部：国内油气设施运行稳定 多方协同确保管道安全畅通

扎尔克绍夫在参议院接受记者采访时表示，目前相关设施运行保持正常，整体系统未受到干扰。他指出，各方正与该项目的所有参与方共同研判不同发展情景。

“总体来看，相关设施运行一切正常，系统未受到影响。作为一个大型国际合作项目，参与该财团的各方正在就多种情景进行评估。从哈萨克斯坦方面来看，我们正在履行所有既定义务。同时，参与油气运输的各方以及接收能源资源的国家也在采取相应措施。因此，各方都致力于确保这条管道持续稳定运行。”他说。

副部长同时强调，关于境内相关设施的军事防护措施属于保密内容，不对外公开。

据悉，去年11月，位于俄罗斯新罗西斯克附近的里海管道联盟（CPC）海上终端曾遭无人艇袭击，导致VPU-2装卸设备受损。今年2月，美国方面在里海管道联盟油气基础设施遭袭后，向乌克兰方面发出外交警告，指出相关袭击事件已对涉及哈萨克斯坦石油出口的美国经济利益产生影响。

【编译：木合塔尔·木拉提】