哈萨克斯坦能源部：将防止汽油价格出现剧烈上涨

根据能源部向哈通社提供的书面说明，哈萨克斯坦能源部长于今年1月27日签署命令，正式废除2023年4月12日第139号《关于为实施政府定价的加油站设定成品油批发最高价》的命令。随后，2025年1月28日，有关取消燃油批发和零售最高限价的命令经司法部注册（注册号为35683），并于1月30日正式生效。

在取消价格管制前，AИ-92汽油在加油站的价格为每升205坚戈，柴油价格为295坚戈。而目前，AИ-92的零售价格区间为每升204至221坚戈。

能源部表示，政府及相关机构将严控燃油市场秩序，防止价格剧烈上涨，并将对燃油供应链中的非法行为采取最严厉的措施。

- 能源部正在与有关国家机构保持密切协作与信息共享。同时，全国20个地区的地方政府已重新启动燃油价格调控区域工作组，以防止油价出现无根据上涨。 - 能源部表示。

值得一提的是，今年年初哈萨克斯坦正式将汽油价格机制完全交由市场调节。

近期，哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔也在政府新闻发布会上表示，未来哈萨克斯坦的燃油价格将逐步与邻国价格趋于一致。

【编译：达娜】