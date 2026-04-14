能源部加快推进卡拉恰甘纳克天然气处理厂建设 强化能源自主能力

会议指出，建设年处理能力达50亿立方米的卡拉恰甘纳克天然气处理厂，是国家元首直接部署的重要任务，也是国家至2029年天然气行业综合发展规划的关键组成部分。

该项目的核心目标在于满足国内市场对商品天然气不断增长的需求，并通过实现天然气处理能力多元化，降低对历史上依赖俄罗斯奥伦堡天然气处理厂的局面，从而减少对外依赖。

会议期间，能源部长听取了项目推进情况汇报。目前，项目经济可行性已得到确认，并已与中国中信建设有限责任公司（CITIC Construction）就合作基本原则签署协议。当前正处于基础设计（FEED）阶段准备工作中，同时围绕土地、基础设施及原料保障等关键问题持续推进。

根据决定，国家公司“QazaqGaz”被确定为该战略项目的统一运营方。此举旨在加快项目从规划向实际建设阶段过渡，同时依托该公司在大型天然气资产管理方面的丰富经验。

与会各方还重点讨论了与卡拉恰甘纳克项目外资股东的谈判进展。能源部长强调，应尽快就原料天然气的保障供应、价格机制（以确保国内市场具备合理盈利能力的出厂价格形成机制）以及与现有油气田基础设施的整合（即棕地开发模式）等关键问题达成一致。此外，会议还讨论了天然气输送费用（Evacuation fee）机制的合理设定问题。

阿克肯杰诺夫指出，当前谈判进程的拖延已对项目进入实质性建设阶段造成影响。

他说：“对哈萨克斯坦而言，该项目具有重要战略意义，项目启动时间不应被无限期推迟。国家需要切实成果。项目必须以高效节奏推进，并完全符合国家经济利益。我们期待项目联合体采取建设性且迅速的立场。”

部长强调，项目应在最大程度上服务国家利益，尽快与所有参与方达成共识是当前的优先任务。项目执行情况及相关任务落实情况已被纳入重点监管范围。

【编译：木合塔尔·木拉提】