12:12, 30 一月 2026 | GMT +5
能源部今年将持续推进能源基础设施现代化改造工作
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部正持续推进能源基础设施现代化改造工作。根据国家元首的指示，2026年将开展大规模设备检修活动，并继续实施能源领域现代化国家项目。
据能源部介绍，这些措施旨在全面提升全国各地区热电供应的可靠性和稳定性。通过计划中的改造工程，将显著改善能源设施的技术状况，确保居民和企业获得稳定、可靠的电力和热力供应。
2026年，全国范围内将完成9台发电机组、55台锅炉以及51台涡轮机的检修工作。上述工作完成后，热电厂整体老化率有望从61%下降至59%。通过系统化、综合性的检修安排，不仅能够保障电站稳定运行，还将逐步将高风险电站（“红色区域”）退出高危状态。
值得一提的是，能源领域现代化国家项目已连续第二年实施。该项目为期五年，旨在对全国工程基础设施进行大规模更新。
根据项目规划，五年内全国将更新1600公里热力管网和7.8万公里电力线路。到2029年，热力管网老化率预计从52%降至42%，电力线路老化率从74%降至45%。
能源基础设施现代化改造工作，旨在构建一个能够持续满足经济持续增长和居民不断提升需求的稳定燃料能源综合体，为国家长远发展提供坚实能源保障。
【编译：木合塔尔·木拉提】