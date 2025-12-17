能源部：前11个月能源行业总体向好 油气电力生产稳步增长

耶斯穆汗诺夫表示，报告期内，哈萨克斯坦石油和凝析油产量达到9190万吨，同比增长14.1%。按照计划，2025年全年石油产量目标为9620万吨。

他同时指出，2025年前11个月石油出口量为7340万吨，较2024年同期增长16.1%。

—值得关注的是，今年7050万吨的石油出口年度计划指标已提前完成。-耶斯穆汗诺夫强调。

耶斯穆汗诺夫介绍，报告期内天然气产量达到628亿立方米，同比增长16.7%，已提前完成2025年全年的天然气生产目标。

此外，液化石油气产量为280万吨，同比增长1.8%；天然气过境输送量累计达645亿立方米，同比增长0.9%。石油产品产量为1400万吨，同比增长6.5%。石油化工产品产量为56.76万吨，同比增长12.2%，2025年全年计划产量为59万吨。

在电力领域，前11个月全国发电量为1114亿千瓦时，同比增长4.4%。

他补充说，今年前11个月，可再生能源设施发电量达到73亿千瓦时，较去年同期增长4.2%。

【编译：阿遥】