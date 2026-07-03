能源部：天然气覆盖率计划提高至80%

（哈萨克国际通讯社讯）据能源部新闻处消息，哈萨克斯坦能源部已启动将全国天然气覆盖率提高至80%的路线图编制工作。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在议会两院联席会议上发表讲话时指出，要加快全国天然气普及进程，将居民天然气覆盖率提高至80%。

为落实总统指示，哈萨克斯坦能源部已着手制定一项综合性路线图，以分阶段实现上述目标。

据能源部介绍，目前哈萨克斯坦天然气普及工作正按照《2035年前全国天然气化总体规划》推进，旨在提高居民生活质量、促进地区发展并增强国家能源安全。

能源部表示，2025年共实施84个天然气供应项目，使94个居民点超过35.4万名居民接入天然气。一年内新建天然气配气管网2000公里，全国获得天然气供应的人口增至1310万人，占全国2050万人口的相当比例。

2026年，随着天然气输送基础设施建设项目的推进，预计还将有近3.6万名居民接入天然气。

能源部指出，正在制定的路线图将成为加快全国天然气普及工作的核心战略文件。路线图实施后，将进一步提高天然气覆盖人口比例，确保完成国家元首提出的目标，改善居民生活质量，并为各地区经济社会可持续发展注入新的动力。