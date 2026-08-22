能源部：我国可再生能源发电占比六年增长4倍

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正持续推进可再生能源产业发展。过去六年，可再生能源发电量在全国能源结构中的占比增长4倍，从2%提高至8%。

据哈萨克斯坦能源部新闻局消息，这一增长得益于国家相关政策措施的持续实施，包括通过拍卖机制遴选可再生能源项目、吸引投资以及投运新的发电设施。

目前，哈萨克斯坦共有172座可再生能源设施投入运行，总装机容量超过3.8吉瓦。其中包括71座风力发电站、54座太阳能发电站、44座水力发电站和3座沼气发电站。

2025年，全国可再生能源设施共发电86亿千瓦时。年内共有9个新项目投入运行，新增装机容量超过500兆瓦。

2026年，可再生能源产业发展工作仍在持续推进。今年计划再投运10个可再生能源项目，总装机容量为245兆瓦，其中包括4座风力发电站、5座太阳能发电站和1座水力发电站。预计到今年年底，可再生能源发电量将达到88亿千瓦时。

根据规划，近期哈萨克斯坦还将实施约100个可再生能源项目，总装机容量达3.6吉瓦。此外，总装机容量约4吉瓦的大型可再生能源项目也正在推进之中。

能源部表示，目前该领域已吸引TotalEnergies、中国电力（China Power）、马斯达尔（Masdar）和中国能源（China Energy）等大型国际投资者参与。这些企业的参与将有助于引进现代技术和投资，并进一步扩大新增发电能力。

能源部指出，相关措施未来将进一步提高全国能源结构中清洁能源的占比，保障能源系统稳定运行，并增强国家能源安全。

此前有报道称，哈萨克斯坦计划于2027年新增845兆瓦发电能力。