能源部回应“资源枯竭”传言：天然气预估储量达3.6万亿立方米

针对近期社交媒体上流传的“哈萨克斯坦天然气储备正在逐步减少甚至面临枯竭”的说法，图特克什巴耶夫进行了回应。他表示，近年来，随着投资项目不断推进、城市和地区燃气化水平持续提高以及人口增长，哈萨克斯坦天然气产量和消费需求均呈同步增长态势。

—目前，天然气产量和需求量都在逐年增加。这主要得益于投资项目的持续实施、地区燃气覆盖范围扩大以及人口数量增长，-图特克什巴耶夫说道。

据他介绍，目前哈萨克天然气国有公司（QazaqGaz）已经确定30个具有开发潜力的油气区块，计划开展进一步勘探工作。这些区块将首先进行地质调查，在确认储量规模后，根据实际情况逐步进入开发阶段。

此外，图特克什巴耶夫强调，根据新通过的相关法律，哈萨克天然气公司在天然气开采项目中获得了优先参与权。

—为避免未来天然气供应出现不足，并满足不断增长的市场需求，我们正在持续寻找新的气源。目前，我们正与哈萨克斯坦国家石油天然气公司以及哈萨克天然气公司开展合作，积极推进新气田开发项目合同的签署工作，-图特克什巴耶夫表示。

在回答“现有天然气储量能够保障供应多少年”的问题时，图特克什巴耶夫表示，相关测算将以目前掌握的约3.6万亿立方米天然气预估储量数据为基础。