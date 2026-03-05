哈能源部与壳牌签署协议 将在阿克托别州开展油气勘探

根据协议，壳牌公司将在指定区域开展地震勘探作业，收集地质数据并进行技术评估。所有相关工作将严格遵循现行法律法规，并在取得必要许可后正式启动。

—该项目旨在加强国家能源安全，推动碳氢化合物储量实现长期增长。同时，这一倡议也将为经济持续发展注入新的动力，-阿克巴若夫表示。

库根则指出，合同的签署充分体现了壳牌公司继续深化与哈萨克斯坦长期合作的意愿。

—我们将依托丰富的行业经验和先进技术，为推进地质勘探事业以及扩大哈萨克斯坦资源基础贡献力量，-她说。

“新生活”矿区面积达1377平方公里，位于哈萨克斯坦最具开发前景的油气盆地之一。项目规划包括开展3D地震勘探研究，并研究钻探深层勘探井的可行性。

鉴于项目规模较大且技术复杂，合同期限已设定至2032年。该文件将按照改进后的标准合同条款执行。在协议有效期内，壳牌公司还将拨付至少1亿坚戈，用于支持矿区所在地区的经济社会发展。

据悉，目前哈萨克斯坦在地下资源利用领域共执行321份与石油天然气勘探和开采相关的合同。

【编译：阿遥】