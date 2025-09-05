能源部：与俄气公司就哈国东部地区气化项目谈判仍在进行

此前，部分媒体报道称，中国石油天然气集团公司（CNPC）和俄罗斯天然气工业股份公司（Газпром，俄气公司）已决定通过蒙古国向中国输送俄罗斯天然气，这意味着哈萨克斯坦东部三州依托俄气公司项目实现气化的方案或将落空。

能源部表示，俄罗斯方面尚未正式通知哈萨克斯坦放弃这一方案。

能源部同时指出，俄方至今尚未对经由哈萨克斯坦东北部地区向中国输送天然气的项目发布官方声明。

—与此同时，根据哈萨克斯坦政府与俄气公司签署的关于哈萨克斯坦东北部地区气化路线图，能源部正与该公司就俄罗斯天然气供应问题进行谈判。-能源部在答复中强调。

该部门指出，如果项目得以实施，将为东哈州、阿拜州和巴甫洛达尔州的1053个居民点、逾200万人口提供天然气。

—此外，到2040年，这些地区用户的商品天然气消费量预计将达到每年49亿立方米。具体数据将在项目设计完成和新增用户确定后予以明确。-能源部表示。

据此前报道，在东方经济论坛期间，哈萨克斯坦第一副总理罗曼·斯卡利亚尔会见了俄气公司董事会主席阿列克谢·米勒。

【编译：阿遥】