能源部：哈萨克斯坦与韩国就原油稳定互利供应达成共识

据能源部新闻处消息，9日，哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫同韩国贸易、工业和能源部长金建宽举行会晤。双方高度评价两国间保持的高水平政治对话，并重申在推进大型基础设施项目和技术倡议方面的共同意愿。会谈中，双方围绕行业合作的务实议题进行了磋商，就燃料动力综合体领域联合项目的新阶段发展方向进行了详细讨论。

油气合作成为本次会谈的重要内容。哈方对韩国石油公社（KNOC）多年来在哈萨克斯坦市场开展业务所取得的成果给予积极评价。双方同时就保障哈萨克斯坦原油对韩国实现稳定、互利供应等问题达成共识。

电力工业同样是讨论的重点领域之一。在这一方向上，斗山能源作为重要合作伙伴，已在阿特劳州建成并投运装机容量为310兆瓦的“卡拉塔班”联合循环电站。目前，该公司以总承包商身份，正参与突厥斯坦州一项装机容量为1000兆瓦的大型能源项目建设。

会谈中，哈方建议韩国企业在相关合作中不仅继续发挥承包商作用，还可作为投资者和长期合作伙伴，更广泛参与哈萨克斯坦境内新型基础设施项目。

双方一致表示，将通过引入先进技术，进一步巩固以可持续经济发展为基础的战略能源伙伴关系。

据此前报道，政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔8日同韩国总统秘书室室长及贸易部长举行会谈，双方就政府间委员会例行会议筹备事宜深入交换意见。

【编译：阿遥】