哈萨克斯坦能源部与中国电建推动能源数字化合作

会谈中，中方详细介绍了中国电建在可再生能源及能源建设领域的数字化解决方案，包括可再生能源设施规划平台，以及利用人工智能技术对设计和建设流程进行监控的系统。上述方案通过人工智能与大数据分析，实现能源基础设施的综合性数字化转型，为从设计、施工到可再生能源项目投运的全生命周期管理提供统一的数字化生态体系。目前，这些技术已在中国及其他国家的数百个可再生能源项目中成功应用。

值得一提的是，今年6月，能源部与中国电建已签署广泛合作的谅解备忘录。根据该文件，双方正推进设立能源转型领域的联合研究中心。

能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫会谈中指出，中国电建推介的数字化工具在解决行业重点任务方面具有重要潜力。他强调，这些技术能够加快流程、提升决策的精准性和质量，并可在能源行业之外的其他领域推广应用。总统高度重视人工智能的引入与发展，能源部也将积极支持此类创新举措。

双方同意继续推动联合项目，并加强在哈萨克斯坦能源领域引入先进数字技术方面的合作。

【编译：达娜】