哈萨克斯坦能源部与西门子推进能源设施数字化管理系统评估试点

在此背景下，能源部与 西门子 合作，在“阿斯塔纳能源”股份公司旗下的第一、第二和第三热电厂开展SCADA系统数字化管理水平评估试点研究。

此次试点旨在对能源设施SCADA系统及自动化控制系统的成熟度水平进行系统评估，全面分析其运行现状，识别潜在的技术风险与信息安全风险，并明确影响能源设施可靠性与稳定性的关键问题，为后续现代化改造提供依据。

Фото: gov.kz

能源部指出，试点研究成果将用于制定SCADA系统升级改造的统一技术要求和实施建议，同步提升工业安全和信息安全水平。同时，该经验也将作为示范，为今后在全国其他发电和供热设施中推广先进数字化管理实践奠定基础。

该项目被视为哈萨克斯坦能源基础设施数字化转型的重要一步，有助于推动能源行业向更加安全、高效和智能的方向发展。

【编译：达娜】