中文
    10:44, 13 二月 2026 | GMT +5

    能源部：哈萨克斯坦计划在2030年前新增660兆瓦水电装机容量

    哈萨克国际通讯社讯）据能源部新闻处消息，哈萨克斯坦正稳步推进水电产业的阶段性扩张。目前，全国范围内共有43座水电设施投入运行，总装机容量达到313兆瓦（MW）。

    Фото: pexels.com

    2025年，哈萨克斯坦水电建设项目清单再添新成员，位于杰特苏州的科伦二级水电站已正式投产，其装机容量为26兆瓦。

    统计数据显示，截至2025年底，哈萨克斯坦可再生能源设施的总发电量达到86.21亿千瓦时。其中，现有的中小型水电站贡献了11.96亿千瓦时的绿色清洁能源。

    根据已签署的相关协议，哈萨克斯坦计划在2030年底前，投产总装机容量约为660兆瓦的新建水电项目。

    为确保行业透明度并广泛吸引投资，哈萨克斯坦能源部正积极推行拍卖竞价机制。具体而言，2025年已面向水电项目举行了总功率达500兆瓦的配额拍卖。

    从地理分布来看，现有的可再生能源设施（尤其是水电站）主要集中在哈萨克斯坦南部和东部地区。其中，江布尔州、阿拉木图州和杰特苏州在水电装机规模上处于领先地位。

    上述水电项目的有序实施，不仅有利于优化哈萨克斯坦的能源结构、实现能源供应多元化，更将通过高效利用河流的天然水力潜能，为偏远地区提供稳定、可持续的“绿色”电力保障。

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 能源
