住宅裙房平台能否停车？哈萨克斯坦内务部作出回应

据内务部介绍，目前现行《道路交通规则》中并未对“建筑裙房平台”作出专门定义，因此，该类区域需按照一般交通管理规定进行认定。关键在于——该区域是否在住宅项目原始设计中被规划用于车辆通行及停车。

“如果设计文件明确规定该区域属于车辆通行和停车区域，并且符合相关安全要求，那么可以允许车辆停放。”内务部在回复中表示。

内务部强调，住宅平台区域即使存在空余空间，也并不意味着可以被随意改造成停车区域。是否具备停车功能，应在住宅项目规划设计阶段予以明确。

哪些情况下允许停车？

内务部指出，只有满足以下条件时，住宅裙房平台区域才可以作为停车区域使用：

住宅项目设计中已规划车辆通行道路及停车位；

建筑结构能够承受车辆停放所产生的荷载；

项目投入使用时已考虑车辆通行需求，并设置相应交通标志和道路标线。

内务部表示，该区域是否能够作为停车场使用，取决于建筑项目的规划设计和竣工验收情况，而不是由居民或物业管理机构自行决定。

哪些情况下禁止停车？

如果建筑裙房平台仅作为地下停车场顶部结构，并已被设计为庭院、绿化或公共活动空间，则禁止车辆停放。

据内务部介绍，以下情况不得停车：

区域内规划建设儿童游乐场、体育设施等公共空间，且设计中未设置车辆通行条件；

行人与车辆通行区域之间没有必要的安全隔离措施。

此外，内务部特别指出，物业管理协会或物业公司无权在未经原规划批准的情况下，擅自设置停车区域、绘制交通标线，或改变该区域原有用途。

违规停车将承担何种责任？

内务部提醒，住宅区内应优先保障行人，尤其是儿童的通行安全。停放车辆不得影响居民正常通行，也不得妨碍救护车、消防车等应急车辆进入。

根据《哈萨克斯坦共和国行政违法法典》第597条规定，违反车辆停放相关规定的行为，将依法承担相应行政责任。