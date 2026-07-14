住宅裙房平台能否停车？哈萨克斯坦内务部作出回应
（哈萨克国际通讯社讯）近年来，新建住宅区居民经常对“建筑裙房平台（Stylobate，即地下停车场顶板上方形成的平台区域）是否可以停车”这一问题产生疑问。为进一步明确相关规定，哈通社就此向哈萨克斯坦共和国内务部发出询问。
据内务部介绍，目前现行《道路交通规则》中并未对“建筑裙房平台”作出专门定义，因此，该类区域需按照一般交通管理规定进行认定。关键在于——该区域是否在住宅项目原始设计中被规划用于车辆通行及停车。
“如果设计文件明确规定该区域属于车辆通行和停车区域，并且符合相关安全要求，那么可以允许车辆停放。”内务部在回复中表示。
内务部强调，住宅平台区域即使存在空余空间，也并不意味着可以被随意改造成停车区域。是否具备停车功能，应在住宅项目规划设计阶段予以明确。
哪些情况下允许停车？
内务部指出，只有满足以下条件时，住宅裙房平台区域才可以作为停车区域使用：
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住宅项目设计中已规划车辆通行道路及停车位；
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建筑结构能够承受车辆停放所产生的荷载；
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项目投入使用时已考虑车辆通行需求，并设置相应交通标志和道路标线。
内务部表示，该区域是否能够作为停车场使用，取决于建筑项目的规划设计和竣工验收情况，而不是由居民或物业管理机构自行决定。
哪些情况下禁止停车？
如果建筑裙房平台仅作为地下停车场顶部结构，并已被设计为庭院、绿化或公共活动空间，则禁止车辆停放。
据内务部介绍，以下情况不得停车：
- 区域内规划建设儿童游乐场、体育设施等公共空间，且设计中未设置车辆通行条件；
- 行人与车辆通行区域之间没有必要的安全隔离措施。
此外，内务部特别指出，物业管理协会或物业公司无权在未经原规划批准的情况下，擅自设置停车区域、绘制交通标线，或改变该区域原有用途。
违规停车将承担何种责任？
内务部提醒，住宅区内应优先保障行人，尤其是儿童的通行安全。停放车辆不得影响居民正常通行，也不得妨碍救护车、消防车等应急车辆进入。
根据《哈萨克斯坦共和国行政违法法典》第597条规定，违反车辆停放相关规定的行为，将依法承担相应行政责任。