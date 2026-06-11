突厥斯坦——是否已成为突厥世界的旅游之都？

霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓面临哪些挑战？

考察行程的第一站来到霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓。作为绝大多数游客到访突厥斯坦的首选目的地，这座享誉世界的历史文化遗产被誉为中亚地区独一无二的建筑杰作。

据史料记载，陵墓始建于1389年，由帖木儿下令修建。然而，工程建设期间曾数度停工，并随着帖木儿于1405年去世而未能完全竣工。尽管如此，这座历经数百年风雨洗礼的大型建筑群依然较完整地保留了原有风貌。2003年，陵墓被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》。整座建筑宽46.5米、长65米、高41米，内部设有35个不同功能的房间。

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受科研工作影响，陵墓穹顶部分区域曾出现渗水现象，自2023年7月起相关区域暂时关闭。专家表示，未来游客仍有机会重新进入该区域参观。

去年，陵墓共接待游客71万人次，其中外国游客约3万人。人们来到这里，首先是为了朝觐突厥世界伟大的思想家霍贾·艾哈迈德·亚萨维，随后还会参观著名文物“泰卡赞”。这口青铜大锅于1399年在距突厥斯坦25公里的卡尔纳克村铸造而成，由七种金属熔铸，是陵墓建筑群内最珍贵的文物之一。

—游客们对陵墓本身的建筑结构非常感兴趣。在帖木儿时期修建的所有陵墓中，这座建筑的原始保存完整度高达85%。这里拥有中亚地区最大的砖砌穹顶。从额什木汗时期开始，共有22位汗王、8位苏丹、22位毕官以及约70位巴图鲁长眠于此。陵墓自2015年起实行收费参观，本国游客票价为1000坚戈，外国游客为2000坚戈，-“阿兹列特苏丹”国家历史文化博物馆讲解员别热克拜·阿布德拉斯洛夫介绍说。

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尽管景区已为游客提供了相应便利设施，但随着游客数量不断增加，一些基础设施短板也逐渐显现。其中，导览标识不足、导游资源有限以及购票排队时间较长等问题，经常受到游客反映。

—如果陵墓周边能够增加更多英文说明，并完善指示标识，游客体验会更好。很多人经常不知道该往哪里走，而且在入口处寻找导游也应该更加方便，-一位外国游客表示。

目前，陵墓保护工作始终处于持续监测状态。专家认为，潮湿环境仍是影响历史建筑安全的主要风险之一。

—陵墓已有600多年历史，任何建筑都会随着时间推移出现老化。按照联合国教科文组织的要求，我们每隔3至4年都会开展一次全面监测。目前最大的威胁仍然是潮湿问题。2020年，陵墓周边部分草坪已被移除，土壤湿度目前正在逐步恢复正常水平，-哈萨克斯坦文物修复国有公司董事顾问哈纳特·图亚克巴耶夫表示。

现代突厥斯坦的新名片

结束历史遗迹考察后，摄制组前往近年来已成为突厥斯坦新旅游品牌的丝路驿站综合体。

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该项目于2021年投入运营，是中亚地区首个全年开放的旅游生活方式中心。去年，综合体接待游客约300万人次。园区内建有两家现代化酒店、20余项娱乐设施、虚拟现实体验区、休闲娱乐空间以及大型演艺舞台。

—目前累计接待游客已突破500万人次。综合体全年开放运营，拥有一座可容纳1500人的音乐厅。每到夏季，还会推出水上游船项目，人工运河因此被游客称为“哈萨克斯坦的威尼斯”，-综合体管理人员提穆尔·托列艮诺夫介绍说。

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这里的成人船票价格为4700坚戈，儿童票为2600坚戈。游客乘船可沿运河游览整个园区。综合体另一项广受欢迎的项目是飞行剧院“金凤凰”，这是中亚地区独有的沉浸式娱乐设施，游客可借助虚拟现实技术“飞越”哈萨克斯坦各大自然与文化景观。夜间，园区还会上演以萨卡王后托米丽丝为主题的大型实景演出。

—这是我第二次来到突厥斯坦，这次还带来了由学生组成的舞蹈团。孩子们非常喜欢这里，尤其对飞行剧院和乘船项目印象深刻，-一位来自吉尔吉斯斯坦的游客说道。

阿热斯坦·巴布：延续数百年的朝圣之路

阿热斯坦·巴布陵墓是该地区最负盛名的宗教圣地之一。作为霍贾·艾哈迈德·亚萨维的导师，这位圣人在穆斯林世界享有极高威望。

—陵墓建于12世纪阿热斯坦·巴布的墓地之上。最早的建筑可追溯至14至15世纪，后经多次修缮扩建形成今天的面貌。如今，它被视为中亚地区最神圣的朝圣地之一。去年共有约20万人到访，仅今年前四个月就已迎来10万名朝圣者，-讲解员玛尔詹·杜拉特介绍说。

陵墓吸引了大量外国游客。来自土耳其的阿雷夫·伊尔马兹便是其中之一。他表示，突厥斯坦对于整个突厥世界都具有特殊意义。

—我们经常带着生活在欧洲的穆斯林兄弟姐妹来到这片历史圣地，因为这里是我们的祖先故土。在伊斯兰世界，阿热斯坦·巴布备受尊崇。这次我们一行92人来到这里，六周后还将再次组织同样规模的团队前来。在过去五年里，我们亲眼见证了突厥斯坦的发展与繁荣，-他说。

不过，这处圣地同样存在一些需要解决的问题。摄制组拍摄期间发现，部分区域正在进行割草作业，同时仍可见个别破坏公共设施的现象。

讹答剌的旅游潜力仍有待释放

位于突厥斯坦以北57公里处的讹答剌遗址，是哈萨克斯坦国家级圣地之一。这座古城曾是丝绸之路上的重要商贸与文化中心，如今正逐步发展成为一座大型露天博物馆。

—浴室建在城外，远道而来的商旅通常会先在这里沐浴，然后再进入城内，-讲解员巴格兰·佩尔达拜吾勒介绍说。

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在他看来，讹答剌的旅游潜力尚未得到充分开发。

—这里完全具备建设露天博物馆的条件。要真正发展旅游业，就应努力还原那个时代的历史氛围，而首要工作就是为遗址建设保护顶棚，-学者多赛·肯杰泰建议道。

拍摄期间，节目组还发现了另一项现实问题。

—由于水压不足，供水并不稳定。不过在旅游旺季到来前，计划增设新的水泵设备，以确保游客饮用水供应，-讹答剌国家考古博物馆保护区科研副主任叶尔阿勒·朔海表示。

此外，部分游客乱扔垃圾的问题也对遗址环境管理带来了压力。

医疗旅游持续升温

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随后，摄制组来到萨热阿尕什。目前，阔克铁列克乡区共有66家疗养机构，其中包括国有的萨热阿尕什康复中心。据介绍，这里每年接待疗养人员约18万人次。

—我从2011年开始就在这里接受治疗。这里的一切都让我满意，尤其是矿泉水的疗养效果非常明显，-一位来自阿斯塔纳的疗养者表示。

专家介绍，当地矿泉水富含碳酸氢盐以及多种微量元素。

—每升矿泉水中约含400毫克碳酸氢盐，同时还富含钙、锌、钼以及较为罕见的钒元素，-疗养院首席医生玛尔詹·扎米洛娃介绍说。

目前疗养院共有8栋建筑，可同时容纳727名疗养者，但部分建筑设施已显陈旧，亟待维修升级。

—2023年我们完成了4号楼翻新，今年又完成了6号楼维修。由于缺乏专项财政拨款，目前基本只能做到每年翻修一栋楼，-疗养院总经理阿勒腾别克·阿布德克罗夫坦言。

赛兰—欧盖姆：自然美景与环境治理并存

赛兰—欧盖姆国家自然公园是突厥斯坦州最具代表性的旅游目的地之一。公园成立于2006年，总面积接近15万公顷，拥有1635种植物、59种哺乳动物和280种鸟类资源。

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虽然卡斯卡苏峡谷风光秀丽、景色宜人，但部分区域出现的垃圾问题也反映出生态文明建设仍面临挑战。

—部分游客环保意识不足，因此我们不得不承担清理大量垃圾的工作，-国家公园工作人员沈阿勒·沃斯潘诺夫表示。

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目前，园区已安装现代化卫生设施，并启动露营地和休闲项目建设。

—如果能够增建浴室设施就更好了。这里自然环境非常优美，但移动网络信号仍然较弱，-一位外国游客建议道。

旅游发展规划

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在节目总结环节，突厥斯坦州副州长祖鲁普哈尔·卓勒达索夫介绍了当地旅游业的发展情况及未来规划。

—目前全州年接待游客已超过100万人次，同比增长14%。全州共有46名注册导游，我们正在持续提升他们的服务能力和专业水平，-他说。

此外，通往阿热斯坦·巴布和讹答剌方向的道路改造工程也已被列入重点计划。

—目前计划沿四条线路新建和改造总长62公里的道路，相关项目已吸引投资者参与，-他表示。

专家评价

按照节目惯例，专家组从五个维度对突厥斯坦旅游发展情况进行了综合评估。哈萨克旅游国有公司副董事长叶德盖·阿德勒汗诺夫强调，提高旅游文化水平依然十分重要。

—突厥斯坦是哈萨克斯坦旅游业的重要支柱。若想进一步增加外国游客数量，就必须完善圣地周边的导航和导览体系，-他说。

哈萨克农业技术研究大学教授阿布德勒达·梅尔别阔夫则对整体环境卫生状况给予积极评价。

—城市区域整体环境保持良好，但赛兰—欧盖姆存在的垃圾问题仍令人遗憾，需要进一步加强公众生态文明教育，-他说。

旅游和体育部旅游产业委员会专家纳里曼·阿勒德别阔夫则认为，扩大投资项目仍是未来发展的关键。

—突厥斯坦正在发生积极变化。如果能够进一步加强与投资者的合作，今天提到的这些问题也将逐步得到解决，-他说。

综合来看，在历史文化遗产保护与现代旅游综合体建设同步推进的背景下，突厥斯坦在本期节目中的综合评分达到26分。